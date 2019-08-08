Kartal Belediyesi’nde Kurban Bayramı Koordinasyon Toplantısı

Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri ve Kurban Bayramı süresince görev alacak idari ve teknik ekiplerden sorumlu personel katıldı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; Kartal’da gerçekleştirilen Kurban Bayramı hazırlıkları, alınan tedbirler ve bayram süresince yürütülecek çalışmalar konuşuldu. Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, müdürlükleri tarafından bayram süresince yürütecekleri faaliyetleri anlattı, bayram öncesi ve sonrası için alınan tedbirlerden bahsetti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatları doğrultusunda Kartallı vatandaşların, Kurban Bayramı coşkusunu en güzel şekilde yaşamaları için gerekli çalışmaların yapıldığını vurgulayan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, “Kurban Bayramı öncesi ve sonrası için gerekli tedbirlerimizi aldık, planlar ve düzenlemeler yaptık. Bayram süresince planlama dışında gelişebilecek durumlar için de yeterli sayıda ve gerekli niteliklere sahip personel görevlendirildi. Vatandaşlarımızın ibadetlerini en kolay ve rahat şekilde gerçekleştirebilmesi ve herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun.” dedi.