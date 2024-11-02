  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi'nde toplu sözleşme imzalandı

Kartal Belediyesi'nde toplu sözleşme imzalandı

Kartal Belediyesi'nde toplu sözleşme imzalandı
Güncelleme:

Kartal Belediyesi’nde DİSK Genel-İş Sendikası ile Kartal Belediyesi arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

2024 yılı Ocak ayında işçilere verilecek en düşük brüt yevmiye 666,75 TL iken, yeni sözleşme kapsamında bu rakam brüt 1430 TL oldu.

Buna göre,  Ocak 2024’te 29.940 TL olan giydirilmiş en düşük net işçi ücreti, net 46.931,23 TL’ye yükseltilmiştir. İlk vergi diliminde geçerli olacak bu aylık net ücret, Kartal Belediyesi'nde çalışan işçilerin alacağı en düşük ücret olarak belirlendi.

Bu ücrete Günlük Yevmiye, Yemek, Yol, Yakacak, Sosyal Yardım, 60 günlük ikramiye ve Kıdem Zammı dahildir. Buna göre, bordroda görülecek çıplak rakam, sendika aidatı dahil 37.705,62 TL olacak. 

Ayrıca, bu zam oranı 1 Temmuz 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olup, 2025 Ocak ayında TÜFE oranında zam yapılacak ve bu artış altı aylık periyotlarda TÜFE oranında tekrarlanacaktır.

Bu tutara; Sorumluluk Ücreti, Engelli – Engelsiz Çocuk Yardımı, Eğitim Yardımları, 1 Mayıs İkramiyesi, 8 Mart İkramiyesi, Engelliler Günü İkramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramı İkramiyeleri ve Yazlık-Kışlık Giyim Yardımı dâhil değil. Bu destekler ise ayrıca hesaplanarak işçilere ödenecek. 

Anlaşılan bu ücret dışında, çalışanların medeni durumları, görev türleri, iş pozisyonları ve sorumluluklarına göre direksiyon ücreti, koku tazminatı, yıpranma tazminatı, geçici görev yollukları, doğum, evlilik, ve afet destek ödemesi gibi ek sosyal destekler de ayrıca hesaplanarak ödenecektir.

 

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Araç sahipleri dikkat: 5 bin TL vermemek için 50 bin TL ödemek zorunda kalabilirsiniz Araç sahipleri dikkat: 5 bin TL vermemek için 50 bin TL ödemek zorunda kalabilirsiniz Suların çekildiği İznik Gölü'nde tarihi keşif: Hepsi karaya vurdu Suların çekildiği İznik Gölü'nde tarihi keşif: Hepsi karaya vurdu Bebek katili Abdullah Öcalan'a disiplin cezası! Bebek katili Abdullah Öcalan'a disiplin cezası! ''Ben Türk değilim, Türk eksenli kavramları kaldırın'' demişti, terör propagandasından tutuklandı ''Ben Türk değilim, Türk eksenli kavramları kaldırın'' demişti, terör propagandasından tutuklandı MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın sağlık durumu açıklandı MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın sağlık durumu açıklandı Kredi kartı faizleri artık dönem borcuna göre değişecek! Kredi kartı faizleri artık dönem borcuna göre değişecek! Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, ardından kar geliyor Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, ardından kar geliyor Tutuklanan baba cezaevinde ölü olarak bulundu! Tutuklanan baba cezaevinde ölü olarak bulundu! Hastasını taciz ettiği iddia edilen doktor tutuklandı Hastasını taciz ettiği iddia edilen doktor tutuklandı Ali Koç'tan Galatasaray için çok ağır suçlama Ali Koç'tan Galatasaray için çok ağır suçlama
İstanbul'da 2 kişinin öldüğü kayınpeder dehşetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da 2 kişinin öldüğü kayınpeder dehşetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı O Türkiye'de bir mesleğin son temsilcisi... O Türkiye'de bir mesleğin son temsilcisi... Türk Lirası'nda faiz yarışı kızıştı: İşte TL mevduatına en yüksekfaizi veren bankalar Türk Lirası'nda faiz yarışı kızıştı: İşte TL mevduatına en yüksekfaizi veren bankalar Son seçim anketinden Erdoğan ve Bahçeli'ye bir kötü haber daha Son seçim anketinden Erdoğan ve Bahçeli'ye bir kötü haber daha Yıllar sonra setlere dönene Sinem Kobal'ı gören tanıyamadı Yıllar sonra setlere dönene Sinem Kobal'ı gören tanıyamadı Milletvekillerinin harçlıklarına yapılacak zam dudak uçuklattı Milletvekillerinin harçlıklarına yapılacak zam dudak uçuklattı Sistemi çözüp piyangodan 187 milyon TL kazandılar! Sistemi çözüp piyangodan 187 milyon TL kazandılar! İstanbul'da kayıp olarak aranıyordu: Minik Şirin'i boğup, cansız bedenini mezarlığa atmış! İstanbul'da kayıp olarak aranıyordu: Minik Şirin'i boğup, cansız bedenini mezarlığa atmış! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer çifti Türkiye'yi terk ediyor Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer çifti Türkiye'yi terk ediyor Yer yerinden oynayacak: Muhammed Salah Süper Lig'e geliyor Yer yerinden oynayacak: Muhammed Salah Süper Lig'e geliyor