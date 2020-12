Kartal Belediyesi'nde yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde Kartal Belediyesi ana hizmet binasındaki meclis salonunda düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında birim müdürleri hazır bulundu.

2020 yılı faaliyet raporlarının müdürlükler bazında kapsamlı değerlendirmesinin yapıldığı ve 2021 yılı hedeflerinin masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Gökhan Yüksel, pandemi sürecinde Kartal Belediyesi'nin gerçekleştirdiği etkin mücadele ve ekiplerin hızla oluşturulması hususunda üstün performans gösteren müdürlükleri tebrik ederek birim müdürlerinin de yeni yıllarını kutladı.

KİMER Ekibimiz 200 Binden Fazla Komşumuza Ulaştı

Başkan Gökhan Yüksel, "Koşullar nasıl olursa olsun her durumda Kartallı komşularımıza hizmet etmek bizim en önemli görevimiz. Salgının başlangıcından bu yana tüm kaynaklarımızı seferber ederek komşularımızın bu süreci en az sorunla atlatabilmesi için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Her bir komşumuzun özellikle bu dönemde talep, şikayet ve önerileri bizim için çok kıymetli bu sebeple Komşu İletişim Merkezi saha ekibimiz, haneleri tek tek ziyaret ediyor, hijyen kitlerini teslim ediyor ve anketlerle komşularımızın istek, şikayet ve önerilerini bizlere ulaştırıyorlar. Amacımız Kartal’daki her haneye ulaşmak. Şimdiye kadar 200 binden fazla komşumuzla iletişim sağladık, bize ulaşan konular ile alakalı kendilerine dönüş yaptık. Bu süreçte diğer hizmetleri de aksatmadık. Altyapı ve asfaltlama çalışmalarımız bu süreçte hız kazandı. Tüm çalışma arkadaşlarımın 2021 yılını kutluyor, başarılı performanslarının devamını diliyorum." dedi.