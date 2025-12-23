Kartal Belediyesi'nden 1. Hüseyin Güler Yerel Basın Sempozyumu

Kartal Belediyesi, Gazeteci Hüseyin Güler anısına düzenlediği sempozyumda kent basınının sorunları ve geleceğini tartışacak.

Kartal Belediyesi, Gazeteci Hüseyin Güler anısına düzenlediği 1. Yerel Basın Sempozyumu ile kent basınının güncel sorunlarını ve geleceğini masaya yatırıyor. Etkinlikte, basın mensupları ve uzmanlar bir araya gelerek dört ana başlık üzerinde değerlendirmelerde bulunacak:

- Kent Basınının Genel Sorunları,

- Kent Basını ve STK İlişkileri,

- Kent Basını ve Yerel Yönetim İlişkileri,

- Kent Basınının Gelecek Vizyonu

Sempozyumda birçok değerli gazeteci konuşmacı olarak yer alacak. Kartal Belediyesi, etkinliğe tüm komşularını davet ettiğini duyurdu.

Etkinlik Bilgileri:

Yer: Soğanlık Kültür Merkezi

Tarih: 25 Aralık 2025, Perşembe

Saat: 14.00 – 17.00

Hüseyin Güler kimdir?

Kartal Belediyesi’nde Basın Müdürü ve Ruhsat-Denetim Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Güler, aynı zamanda deneyimli bir gazeteciydi. Medya dünyasında ve yerel yönetimlerde önemli projelere imza atan Güler, çalışma hayatı boyunca kent basınının gelişimine katkı sağladı.

22 Mart 2024’te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Güler, Kartal Belediyesi ve basın camiasında bıraktığı güçlü mirasıyla anılmaya devam ediyor.