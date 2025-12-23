  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi'nden 1. Hüseyin Güler Yerel Basın Sempozyumu

Kartal Belediyesi'nden 1. Hüseyin Güler Yerel Basın Sempozyumu

Kartal Belediyesi'nden 1. Hüseyin Güler Yerel Basın Sempozyumu
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, Gazeteci Hüseyin Güler anısına düzenlediği sempozyumda kent basınının sorunları ve geleceğini tartışacak.

Kartal Belediyesi, Gazeteci Hüseyin Güler anısına düzenlediği 1. Yerel Basın Sempozyumu ile kent basınının güncel sorunlarını ve geleceğini masaya yatırıyor. Etkinlikte, basın mensupları ve uzmanlar bir araya gelerek dört ana başlık üzerinde değerlendirmelerde bulunacak:

- Kent Basınının Genel Sorunları,
- Kent Basını ve STK İlişkileri,
- Kent Basını ve Yerel Yönetim İlişkileri,
- Kent Basınının Gelecek Vizyonu

Sempozyumda birçok değerli gazeteci konuşmacı olarak yer alacak. Kartal Belediyesi, etkinliğe tüm komşularını davet ettiğini duyurdu.

Etkinlik Bilgileri:
Yer: Soğanlık Kültür Merkezi
Tarih: 25 Aralık 2025, Perşembe
Saat: 14.00 – 17.00

Hüseyin Güler kimdir?

Kartal Belediyesi’nde Basın Müdürü ve Ruhsat-Denetim Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Güler, aynı zamanda deneyimli bir gazeteciydi. Medya dünyasında ve yerel yönetimlerde önemli projelere imza atan Güler, çalışma hayatı boyunca kent basınının gelişimine katkı sağladı. 

22 Mart 2024’te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Güler, Kartal Belediyesi ve basın camiasında bıraktığı güçlü mirasıyla anılmaya devam ediyor.

text-ad
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Korktukları cenaze günü başlarına geldi... Merhumun yakınları hayatlarının şokunu yaşadı Korktukları cenaze günü başlarına geldi... Merhumun yakınları hayatlarının şokunu yaşadı Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... Kadrodan ayrılıyor Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... Kadrodan ayrılıyor Bu köyde yaşayanlar 2 ay boyunca Güneş'i sadece 3 saat görebiliyor... Bu köyde yaşayanlar 2 ay boyunca Güneş'i sadece 3 saat görebiliyor... Eşinin boğazını keserek öldüren cani 2'nci kez serbest bırakıldı! Eşinin boğazını keserek öldüren cani 2'nci kez serbest bırakıldı! İstanbul'da CHP'li belediyeye bir operasyon daha İstanbul'da CHP'li belediyeye bir operasyon daha Yapay zekayla akıl almaz dolandırıcılık! Bu tuzağa 100 bin TL'sini kaptırdı Yapay zekayla akıl almaz dolandırıcılık! Bu tuzağa 100 bin TL'sini kaptırdı İlk Evim operasyonuyla ortaya çıktı... Ev sahibi olmak isterken hem dert hem borç sahibi oldular! İlk Evim operasyonuyla ortaya çıktı... Ev sahibi olmak isterken hem dert hem borç sahibi oldular! Tüketici Hakem Heyeti başvurularında sınır değişti Tüketici Hakem Heyeti başvurularında sınır değişti Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi: Kart ve yağmur bekleniyor! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi: Kart ve yağmur bekleniyor! 2026 yılında 14 gün izin alan 1,5 ay tatil yapacak! 2026 yılında 14 gün izin alan 1,5 ay tatil yapacak!
Uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştirenlere operasyon Uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştirenlere operasyon Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor! Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor! Kayıp öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu Kayıp öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu Boşanma aşamasındaki genç karı koca öldürüldü Boşanma aşamasındaki genç karı koca öldürüldü Mekke'de ring otobüsü Türk kafilesine çarptı: Ölü ve yaralılar var! Mekke'de ring otobüsü Türk kafilesine çarptı: Ölü ve yaralılar var! Bankaların konut faizleri 28 ayın dibini gördü... İşte en düşük faizi isteyen banka... Bankaların konut faizleri 28 ayın dibini gördü... İşte en düşük faizi isteyen banka... Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki emine'yi katletmişler! Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki emine'yi katletmişler! 3 çocuk annesi kadın hayaline 45 yaşında kavuştu... Sınıf arkadaşları onu öğretmen sanıyor! 3 çocuk annesi kadın hayaline 45 yaşında kavuştu... Sınıf arkadaşları onu öğretmen sanıyor! Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli olmaya başladı! Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli olmaya başladı! Ünlü ekonomist altın fiyatları için 2026 yılı tahminlerini açıkladı Ünlü ekonomist altın fiyatları için 2026 yılı tahminlerini açıkladı