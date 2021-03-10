Kartal Belediyesi’nden 14 Mart Tıp Bayramı paneli

Kartal Belediyesi 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile ‘Pandemi ve Aşılama Süreci’ konulu online bir panel düzenliyor.

Bölge Hastaneleri Koordinatörü Dr. Abidin Özçelik’in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panele konuşmacı olarak; Kardiyolog Prof. Dr. Osman Akdemir ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Remzi Toprak katılacak. Konuşmacılar panelde Covid-19 pandemisine yönelik aşılama konusundaki güncel çalışmaları değerlendirecek.

‘Pandemi ve Aşılama Süreci’ konulu panel, 14 Mart 2021’de saat 19.00’da başlayacak ve Kartal Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak şunları dile getirdi: “Özellikle son bir yıldır salgın sürecinde bizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı için ülkenin dört bir tarafında 7/24 büyük bir özveri ile ön saflarda çalışan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Kartal Belediyesi olarak zamanlarından, sağlıklarından feragat ederek ailelerinden, sevdiklerinden uzak düşerek büyük bir kahramanlık örneği gösteren sağlık çalışanlarımıza elimizden gelen her türlü desteği göstermeye devam edeceğiz, bu ülke onlara çok şey borçlu…”