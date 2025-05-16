  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi’nden 19 Mayıs’a Yakışır Kutlama: Spor ve Sanatla Dolu Bir Bayram

Kartal Belediyesi’nden 19 Mayıs’a Yakışır Kutlama: Spor ve Sanatla Dolu Bir Bayram

Kartal Belediyesi’nden 19 Mayıs’a Yakışır Kutlama: Spor ve Sanatla Dolu Bir Bayram
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı hem sporla hem sanatla dolu etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günde, Kartallılar bir yandan spora, bir yandan da sanata doyacak.

Kartal Belediyesi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı tarihin 106. yılını, şanına yakışır bir şekilde kutlamak için birbirinden farklı etkinlikler organize etti.

Kutlamalar 19 Mayıs Pazartesi günü saat 12.30’da, Karlıktepe Spor Parkı’nda düzenlenecek “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Şöleni” ile başlayacak. 3X3 basketbol, ayak tenisi ve voleybol branşlarında gerçekleşecek şölende gençler hem yarışacak hem eğlenecek. Spor dolu bu etkinlik 17.30’a kadar sürecek.

Akşam ise coşku, yerini sanatın büyüsüne bırakacak. Saat 20.00’de Kartallı Kazım Meydanı’ndan başlayacak olan Kartal Belediyesi’nin geleneksel Fener Alayı yürüyüşü, 21.00’de Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri” ile taçlanacak.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Gençlik Senfoni Orkestrası’nın sahne alacağı konserde, ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın, şef Hakan Şensoy yönetiminde performans sergileyecek. Konsere solist olarak Burcu Hancı eşlik ederken, sahnede ayrıca Kartal Bahçeşehir Koleji Orkestrası da yer alacak ve Kartallılar’a unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den Kutlamalara Davet

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de 106. yıla özel organize edilen etkinliklere Kartallılar’ı davet ederek şunları dile getirdi;

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe duyduğu güveni ve inancı, bizler de her adımımızda yaşatıyoruz.

19 Mayıs, yalnızca bir anma günü değil; aynı zamanda özgürlük, umut ve dayanışma ruhunun yeniden canlandığı kutlu bir gündür.

Sporun birleştirici gücüyle gündüz sahalarda, sanatın evrenselliğiyle gece meydanlarda buluşacağız.

Tüm komşularımızı bu anlamlı günde bizimle olmaya, coşkumuza ortak olmaya davet ediyorum.”

text-ad
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İktidarın yeni af düzenlemesi ortaya çıktı: 12 yıl ceza alana 9 ayda tahliye! İktidarın yeni af düzenlemesi ortaya çıktı: 12 yıl ceza alana 9 ayda tahliye! Erdoğan'ı karşılayan Arnavutluk Başbakanı'nın ayakkabıları olay oldu Erdoğan'ı karşılayan Arnavutluk Başbakanı'nın ayakkabıları olay oldu Google'ın işe alım sorusu olay oldu: Çözebilen sayısı çok az... Google'ın işe alım sorusu olay oldu: Çözebilen sayısı çok az... Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor: En-Nesyri'nin yerine bir dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor: En-Nesyri'nin yerine bir dünya yıldızı geliyor Finale hazırlanan ekranların sevilen dizisine bir güzel isim daha katılıyor! Finale hazırlanan ekranların sevilen dizisine bir güzel isim daha katılıyor! Enflasyon beklentisine göre emekli ve memurun alacağı zam belli oldu Enflasyon beklentisine göre emekli ve memurun alacağı zam belli oldu PKK'nın fesih kararı sonrasında DEM Parti'den dikkat çeken ''özerklik'' açıklaması PKK'nın fesih kararı sonrasında DEM Parti'den dikkat çeken ''özerklik'' açıklaması ''Evlenmeden olmaz'' diyen İrem Derici 12 yaş küçük sevgilisine sahneden evlenme teklif etti! ''Evlenmeden olmaz'' diyen İrem Derici 12 yaş küçük sevgilisine sahneden evlenme teklif etti! Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan üniversite öğrencilerine dikkat çeken ifadeler Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan üniversite öğrencilerine dikkat çeken ifadeler Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 büyüklüğündeki deprem uyarısı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 büyüklüğündeki deprem uyarısı
Bir zamanların çocuk oyuncusu Yıldız Asyalı'dan büyük sürpriz! Bir zamanların çocuk oyuncusu Yıldız Asyalı'dan büyük sürpriz! Eski AK Partili başkandan polislere ağır küfürler! Eski AK Partili başkandan polislere ağır küfürler! Kabine revizyonu geliyor... İşte Erdoğan'ın üstünü çizdiği Bakanlar! Kabine revizyonu geliyor... İşte Erdoğan'ın üstünü çizdiği Bakanlar! Dilan Polat ile Engin Polat çifti, sürpriz haber Dilan Polat ile Engin Polat çifti, sürpriz haber 9 yaşlarındaki 4 kız çocuğuna okulda cinsel istismar! 9 yaşlarındaki 4 kız çocuğuna okulda cinsel istismar! İstanbul'un en sempatik dolandırıcısı suçüstü yakalandı İstanbul'un en sempatik dolandırıcısı suçüstü yakalandı Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka sıralaması değişti: Yüzde 53 faiz veren bile var! Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka sıralaması değişti: Yüzde 53 faiz veren bile var! Meteoroloji uyarmıştı... Bir ilimiz sular altında kaldı! Görüntüler korkunç! Meteoroloji uyarmıştı... Bir ilimiz sular altında kaldı! Görüntüler korkunç! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''il olmak istiyoruz'' talebine dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''il olmak istiyoruz'' talebine dikkat çeken yanıt Hande Erçel Cannes Film Festivali'ne çıplaklık yasağını cesur dekolteyle deldi Hande Erçel Cannes Film Festivali'ne çıplaklık yasağını cesur dekolteyle deldi