  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 22 Nisan 2020 18:57

Kartal Belediyesi’nden 23 Nisan’a Özel Bandolu Konser

Kartal Belediyesi, bu sene 100. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği kutlama etkinlikleri kapsamında, üstü açık gezi otobüsünde marşlar ve şarkılar çalan bando ekibiyle muhteşem bir konser dizisi düzenledi.

Kartal Belediyesi’nden 23 Nisan’a Özel Bandolu Konser
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kartal Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı virüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar için özel etkinlikler düzenleyerek kutladı. 

Üstü açık gezi otobüsü ile ilçe genelinde turlayan bando takımı, en sevilen marşları ve şarkıları çocuklar için çaldı. Ayrıca üstü açık otobüslerde, evlerinin camlarından ve balkonlarından bakan çocukları sevince boğan süper kahraman ve prenses kostümü giyen animatörler de yer aldı. 

Bando takımı tarafından sokak sokak dolaşılarak verilen mini konserler sırasında vatandaşlar da camlara ve balkonlara çıkarak İzmir Marşı’na ve sevilen çocuk şarkılarına büyük bir coşku ile eşlik etti ve alkışları ile destek oldu. 

Vatandaşlara Bayrak Hediye Edildi

Mini konserler sırasında belediye görevlileri, evlerinden alkışları ile destek olan çocuklara Türk bayrakları hediye etti. Ayrıca Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bugün kurulan pazar yerlerinde vatandaşlara da Türk bayrağı hediye etti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kartal , kartal belediyesi , gökhan yüksel
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM