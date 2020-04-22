Kartal Belediyesi’nden 23 Nisan’a Özel Bandolu Konser

Kartal Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı virüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar için özel etkinlikler düzenleyerek kutladı.

Üstü açık gezi otobüsü ile ilçe genelinde turlayan bando takımı, en sevilen marşları ve şarkıları çocuklar için çaldı. Ayrıca üstü açık otobüslerde, evlerinin camlarından ve balkonlarından bakan çocukları sevince boğan süper kahraman ve prenses kostümü giyen animatörler de yer aldı.

Bando takımı tarafından sokak sokak dolaşılarak verilen mini konserler sırasında vatandaşlar da camlara ve balkonlara çıkarak İzmir Marşı’na ve sevilen çocuk şarkılarına büyük bir coşku ile eşlik etti ve alkışları ile destek oldu.

Vatandaşlara Bayrak Hediye Edildi

Mini konserler sırasında belediye görevlileri, evlerinden alkışları ile destek olan çocuklara Türk bayrakları hediye etti. Ayrıca Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bugün kurulan pazar yerlerinde vatandaşlara da Türk bayrağı hediye etti.