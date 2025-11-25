Kartal Belediyesi’nden 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Okullara Anlamlı Ziyaret

Kartal Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin bu özel gününü kutladı.

Kartal Belediyesi’nin organize ettiği Öğretmenler Günü programı kapsamında, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinden oluşan heyet, gün boyunca Kartal’ın farklı mahallelerinde yer alan ilk, orta ve lise derecesindeki okulları ziyaret etti.

Belediye adına sahada bulunan ekipler, öğretmenlere hem Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in selamlarını iletti hem de emek ve özveriyle yürüttükleri eğitim çalışmalarına duyulan saygıyı vurguladı.

Okullarda yapılan ziyaretlerde öğretmenler ve okul yöneticileriyle samimi sohbetler gerçekleştirilirken, öğretmenlere günün anlamına uygun hediyeler takdim edildi.

Belediye heyeti, yalnızca kutlama yapmakla kalmayıp, okulların ihtiyaçları ve talepleri hakkında yöneticilerden bilgi aldı; aktarılan konuların ilgili birimlere iletileceğini belirterek çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi.

Öğretmenler ise bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan Kartal Belediyesi’ne teşekkür ederek bu tür buluşmaların devamından duydukları memnuniyeti dile getirdi.