  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi’nden 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Okullara Anlamlı Ziyaret

Kartal Belediyesi’nden 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Okullara Anlamlı Ziyaret

Kartal Belediyesi’nden 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Okullara Anlamlı Ziyaret
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin bu özel gününü kutladı.

Kartal Belediyesi’nin organize ettiği Öğretmenler Günü programı kapsamında, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinden oluşan heyet, gün boyunca Kartal’ın farklı mahallelerinde yer alan ilk, orta ve lise derecesindeki okulları ziyaret etti.

Belediye adına sahada bulunan ekipler, öğretmenlere hem Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in selamlarını iletti hem de emek ve özveriyle yürüttükleri eğitim çalışmalarına duyulan saygıyı vurguladı.

Okullarda yapılan ziyaretlerde öğretmenler ve okul yöneticileriyle samimi sohbetler gerçekleştirilirken, öğretmenlere günün anlamına uygun hediyeler takdim edildi.

Belediye heyeti, yalnızca kutlama yapmakla kalmayıp, okulların ihtiyaçları ve talepleri hakkında yöneticilerden bilgi aldı; aktarılan konuların ilgili birimlere iletileceğini belirterek çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi.

Öğretmenler ise bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan Kartal Belediyesi’ne teşekkür ederek bu tür buluşmaların devamından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

text-ad
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
DEM Parti, komisyon heyeti ile teröristbaşı Öcalan'ın ne konuştuğunu açıkladı DEM Parti, komisyon heyeti ile teröristbaşı Öcalan'ın ne konuştuğunu açıkladı Yüzyılın Konut Projesi'nde konutlar için ilk temelin atıldığı nokta kamerada Yüzyılın Konut Projesi'nde konutlar için ilk temelin atıldığı nokta kamerada 24 öğrenci hastanelik olmuştu: Meğer sebebi gıda zehirlenmesi değilmiş! 24 öğrenci hastanelik olmuştu: Meğer sebebi gıda zehirlenmesi değilmiş! Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri... Sıfır km aracın arızalarına isyan etti Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri... Sıfır km aracın arızalarına isyan etti Dünya devi Galatasaray'ın yıldızı için geliyor! 100 milyon euroyu gözden çıkardılar Dünya devi Galatasaray'ın yıldızı için geliyor! 100 milyon euroyu gözden çıkardılar Hülya Avşar'dan, Merve Taşkın ile yaptığı programa yönelik suç duyurusuna ilk yanıt Hülya Avşar'dan, Merve Taşkın ile yaptığı programa yönelik suç duyurusuna ilk yanıt Samsun'da mide bulandıran olay: 10 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı! Samsun'da mide bulandıran olay: 10 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı! Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz anketinde dikkat çeken sonuç! Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz anketinde dikkat çeken sonuç! Faaliyetleri durdurulan Tuttur hakkındaki skandal iddia sonrası jet soruşturma Faaliyetleri durdurulan Tuttur hakkındaki skandal iddia sonrası jet soruşturma Başsavcılık önce ''BAE casusları'' dedi, sonra paylaşımı sildi! Başsavcılık önce ''BAE casusları'' dedi, sonra paylaşımı sildi!
İmralı'ya giden heyet bebek katili Öcalan'a bunları sormuş! İmralı'ya giden heyet bebek katili Öcalan'a bunları sormuş! Şanlıurfa Adliyesi'nde korkutan patlama: Bir kişi yaralandı Şanlıurfa Adliyesi'nde korkutan patlama: Bir kişi yaralandı İstanbul'da 4 kişilik aileyi ölüme götüren gerçek ortaya çıktı İstanbul'da 4 kişilik aileyi ölüme götüren gerçek ortaya çıktı Bir zamanların Küçük Ceylan'ı anneanne oldu; yeni imajıyla herkesi şaşırttı Bir zamanların Küçük Ceylan'ı anneanne oldu; yeni imajıyla herkesi şaşırttı Esra Erol'a katıldıktan sonra ünlenmişti... Fenomen ismin son hali olay oldu Esra Erol'a katıldıktan sonra ünlenmişti... Fenomen ismin son hali olay oldu Liseli öğrencilerin projesi sebze ve meyve tarlalarının istilacısını yenmeyi başardı! Liseli öğrencilerin projesi sebze ve meyve tarlalarının istilacısını yenmeyi başardı! Okulda fenalaşan 13 yaşındaki Baran hayatını kaybetti Okulda fenalaşan 13 yaşındaki Baran hayatını kaybetti İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran isim bu sefer de zamlı asgari ücreti açıkladı İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran isim bu sefer de zamlı asgari ücreti açıkladı Teknoloji fuarında fıkra gibi olay: İnsansı robotlar insan çıktı! Teknoloji fuarında fıkra gibi olay: İnsansı robotlar insan çıktı! Dünyanın gözü İznik'te: Tarihi ziyaret öncesi güvenlik üst seviyeye çıkarıldı Dünyanın gözü İznik'te: Tarihi ziyaret öncesi güvenlik üst seviyeye çıkarıldı