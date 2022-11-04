Kartal Belediyesi’nden 24 Okula Atık Toplama Konteyneri

Kullanım dışı kalan atıkların ham madde olarak geri dönüşüme dâhil edilmesini ve atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen Kartal Belediyesi, “Atık Yönetimi” çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından başlatılan “Maviden Yeşile Kartal Bizim” projesi kapsamında ilçedeki okulların atık toplama konteynerleri yenilenmeye başlandı.

Kartal Belediyesi hizmet binasında uygulamaya koyduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin yanı sıra; ilçe genelinde evsel atıkların yeniden geri dönüşüme kazandırılması için mahalle bazında atık seferberliği çalışmalarını yürüten ve çeşitli kampanya, yarışma ve projelerle ‘Sıfır Atık’ konusuna dikkat çeken Kartal Belediyesi, ilçedeki 24 okulun atık toplama konteynerlerini yenilemeye başladı.

Boyner – Çevko işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında ise atık konteyneri değiştirilen okullar arasında yer alan Eyüp Genç İlkokulu’nda anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan ilkokulda, konferans salonunda toplanan öğrencilere yönelik bir sunum gerçekleştirildi.

Sahneye iki öğrenci ile birlikte çıkan Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Deniz Karacan, geri dönüştürülebilir atıklar ve solucan gübresi ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi. Karacan, daha sonra okul müdürü Cengiz İmamoğlu’na projeye verdiği destekten dolayı plaket takdim etti.

Pil, pet şişe ve çöp konteyneri kostümü giyen oyuncuların da hem salonda hem de okul bahçesinde çocukları eğlendirdiği etkinlikte, daha sonra tiyatro gösterimi gerçekleştirildi.

Çevrenin korunması ve atıkların geri dönüştürülmesi ile ilgili mesajları eğlenceli bir dille çocuklara anlatan tiyatro oyunu ve rol alan oyuncular, çocuklardan büyük alkış aldı. Etkinliğin sonunda ise yenilenen atık toplama konteynerinin teslimi gerçekleştirildi.