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Kartal Belediyesi'nden 3D Printer Atölyesi: Teknoloji tutkunları bir araya geldi

Kartal Belediyesi'nden 3D Printer Atölyesi: Teknoloji tutkunları bir araya geldi
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Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi - Makina Hangar, ‘3D Printer Kullanım ve Etkileşim Atölyesi’ ile teknoloji meraklılarını buluşturdu. 13 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik olarak planlanan etkinlik, yoğun ilgiyle karşılandı. Gün boyu süren programda, 3D yazıcı teknolojileri üzerine bilgi aktarımı, uygulamalı atölyeler ve yenilikçi ürün tanıtımları gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen üç ayrı atölye oturumu, 150 kişilik gruplar halinde gerçekleşti. Sabah saat 10:00’da başlayan ilk oturum, 11:30’a kadar sürdü. İkinci oturum 12:00’de başlarken, son oturum ise 14:00’te yapıldı. Katılımcılar, 3D yazıcıların kullanımı, çalışma prensipleri ve teknolojinin farklı alanlardaki uygulamaları hakkında detaylı bilgi edindi. Eğitmenler eşliğinde gerçekleşen atölyelerde, katılımcılar yazıcıların çalışma sürecini yakından gözlemleme ve uygulama yapma fırsatı buldu.

Atölyelerin ardından, fuaye alanında kurulan stantlar büyük ilgi gördü. Yeni nesil 3D yazıcı teknolojilerinin sergilendiği bu alan, katılımcılara cihazları birebir deneyimleme ve uzmanlardan detaylı bilgi alma imkanı sundu. Fuaye alanındaki etkinlikler, hem öğrencilere hem de ailelerine hitap ederek geniş bir kitleye ulaştı.

Youtuber ve Maker Atölyeleri Buluşması İlgi Odağı Oldu

Etkinlikte, sosyal medya fenomenleri ve içerik üreticilerinin yer aldığı ‘Youtuber ve Halk Buluşması’ dikkat çekti. 42 bin takipçisi bulunan Burak Şolt ve ‘3D Doktor’ adlı içerik üreticileri, 3D yazıcı teknolojileri üzerine kendi deneyimlerini aktardı. İzleyicilerle etkileşime geçen Youtuberlar, içerik üreticiliğinin püf noktalarını ve teknolojiyi kullanarak nasıl yaratıcı projeler geliştirilebileceğini anlattı. Hem sahnede yapılan sunumlar hem de fuaye alanında katılımcılarla birebir sohbet imkanı, etkinliğin en beğenilen bölümlerinden biri oldu.

Aynı gün, Maker Atölyeleri kapsamında yaklaşık 60 öğrenciye yönelik farklı uygulamalı etkinlikler düzenlendi. Çocukların teknolojiyle erken yaşta tanışmasını hedefleyen bu atölyelerde, eğitici ve yaratıcı çalışmalar yapıldı. Öğrenciler, eğitmenler eşliğinde hem bilgi aldı hem de projeler üzerinde çalıştı.

600 Kişilik Katılımla Tamamlanan Etkinlik

Toplamda 500’e yakın katılımcının yanı sıra, velilerle birlikte yaklaşık 600 kişiye ulaşan etkinlik, teknolojiye ilgi duyan her yaştan birey için bir buluşma noktası oldu. Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, katılımcılardan tam not aldı. Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerle teknolojinin toplumda daha geniş bir kesime ulaşmasını ve yeni neslin yaratıcı yönlerini geliştirmesini hedeflediklerini belirtti.

Kartal Bilim Mühendislik ve Teknoloji Merkezi - Makina Hangar’da düzenlenen bu etkinlik, teknolojinin geleceğini şekillendiren 3D yazıcıların önemine dikkat çekmekle kalmadı; aynı zamanda bireylerin bu teknolojilere daha yakın bir bağ kurmasını sağladı.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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