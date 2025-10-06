Kartal Belediyesi’nden 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde Minik Öğrencilere Anlamlı Etkinlik

Kartal Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Etkinlikte anaokulu öğrencileri misafir edilerek hem hayvan sevgisi aşılandı hem de merkezin imkanları tanıtıldı.

Çocuklara tedavi merkezinde bulunan ameliyathane, kedi pansiyonları, röntgen görüntüleme odası gibi alanlar gezdirilerek hayvanların sağlık hizmetleri konusunda bilgi verildi. Öğrenciler, veteriner hekimlerin gözetiminde hayvan sağlığının nasıl korunduğunu ve modern tesislerde yapılan çalışmaların önemini yakından öğrenme fırsatı buldu.

Botanik Bahçede Çiçek Diktiler

Merkezin içinde yer alan botanik bahçesinde miniklere çiçek ve fidanların nasıl ekileceği uygulamalı olarak gösterildi. Ellerinde saksılarla toprakla buluşan öğrenciler, doğa sevgisini pekiştiren keyifli dakikalar yaşadı.

Hayvan Sevgisi Küçük Yaşta Pekiştiriliyor

Etkinlik boyunca öğretmenleri ve Kartal Belediyesi ekipleri eşliğinde merkezde incelemeler yapan öğrenciler, veteriner hekimlerden bilgi alarak hayvanlara karşı daha duyarlı bireyler olmanın önemini öğrendi. Çocuklara verilen bu deneyim, hem hayvan sevgisini artırmayı hem de çevreye karşı sorumluluk bilinci aşılamayı amaçladı. Kartal Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen bu etkinlikle çocukların hem hayvanlarla hem de doğayla daha yakın bir bağ kurmalarına katkı sağladı.