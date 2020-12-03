Kartal Belediyesi'nden açıklama: İlgili personel görevden uzaklaştırıldı

Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A., Kartal Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunan Komşu İletişim Merkezindeki görevinden uzaklaştırıldı.

Kartal Belediye Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Ümraniye Gençlik Kolları'nda görevli olduğu dönemde yazılı ve görsel basına konu olan haberlerle ilgili, kurumumuz Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Komşu İletişim Merkezi emrinde saha destek personeli olarak görev yapan G.Ö. A hakkında kamu vicdanının rahatlatılması ve kurumumuza yönelik ortaya atılan iddialara karşı bahsi geçen G.Ö.A.'ya yönelik hukuki ve kişisel haklarına zarar verilmemesi gözetilerek, Başkanlık Makamı tarafından Teftiş Kurulu Müdürlüğü nezdinde soruşturma açılmış olup soruşturma sonuçlanıncaya kadar bahsi geçen personel işten uzaklaştırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur" denildi.

