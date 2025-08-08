  1. Anasayfa
  Kartal Belediyesi'nden Ağaç Budama ve Kesim Sonrası Yeşil Atıklarla İlgili Önemli Uyarı

Kartal Belediyesi’nden Ağaç Budama ve Kesim Sonrası Yeşil Atıklarla İlgili Önemli Uyarı

Kartal Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirilen ağaç budama ve kesim işlemleri sonrasında ortaya çıkan yeşil atıkların çevreye rastgele bırakılmaması ve usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesi konusunda vatandaşları yayımladığı açıklama ile bilgilendirdi.

Kartal Belediyesi yapılan yazılı açıklamada; özel mülkiyet alanlarında yapılan budama ve kesim işlemleri sonrasında oluşan yeşil atıkların sadece Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne yapılacak resmi başvuru ve ücret karşılığında alınabildiği vurgulandı.

Yol kenarlarına ya da kamuya açık alanlara bırakılan atıkların 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirileceği ve bu konuda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

Belediye ayrıca, atıklarını kendi imkânlarıyla bertaraf etmek isteyen vatandaşların, yalnızca belediyenin belirlediği resmi Ağaç Atıkları Toplama Alanı’na yeşil atıklarını bırakabileceğini, aksi durumda yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Vatandaşların işlem öncesinde mutlaka Kartal Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yazılı dilekçeyle başvuru yapmaları gerektiği, izinsiz gerçekleştirilen her türlü budama ve kesim faaliyetinin cezai yaptırıma tabi olacağı açıklandı.

Kartal Belediyesi, çevre düzeni ve kent estetiğinin korunması adına yapılan bu uygulamaya tüm komşuların hassasiyet göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

