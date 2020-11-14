Kartal Belediyesi’nden ailelere afet bilinçlendirme eğitimi

Kartal Belediyesi koruyucu ve hayat kurtarıcı eğitimler kapsamında Sivil Savunma Uzmanlığı Hizmet Binası’nda Kartallı ailelere afet bilinçlendirme eğitimi veriyor. Seminerler sayesinde aileler; afet öncesinde, anında ve sonrasında neler yapacaklarını öğreniyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin afet bilinçlendirme eğitimleriyle binlerce Kartallı’ya ulaştıklarını kaydederek; “Afet bilinci eğitimleri kapsamında; öğretmen, öğrenci ve aileler; temel afet bilinci, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere yönelik farkındalık, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, arama kurtarma cihazlarının kurulumu, tanıtılması ve enkazda kullanımına yönelik uygulamalar gibi birçok konuda hem teorik hem de uygulamalı bilgi ediniyor. Ülkemizin bir deprem bölgesi olduğu gerçeğini göz ardı etmeden tüm çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.