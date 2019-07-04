Kartal Belediyesi'nden amatör kulüplere destek

Bu ziyaretler kapsamında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar tarafından Kartal’da bulunan amatör spor kulüplerine bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaretler esnasında kulüp başkanları, yöneticiler ve sporcular ile bir araya gelen yetkililer, tesisleri gezerek incelemelerde bulundu. Görüşmeler boyunca kulüp yöneticileri, spor kulüplerindeki eksikleri ve ihtiyaçları anlattı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar da yöneticilerin istek, görüş ve önerilerini dinleyerek, notlar aldı.

“Kartal Belediyesi Sporun ve Sporcunun Yanındadır”

Görüşmelerin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, kulüp başkanlarının her birine spora yaptıkları katkılardan dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına teşekkür plaketi takdim etti.

Kartal’da amatör kulüplerin desteklenerek güçlendirilmesi ve gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine değinen Adem Uçar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceklerini ve bu anlamda çalışmalarına yoğunluk verdiklerini kaydetti.