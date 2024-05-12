Kartal Belediyesi’nden Anneler Günü Şenliği

Kartal Belediyesi, "Baharın Gelişi Annelerin Gülüşüyle Güzel" sloganıyla Anneler Günü'nü şenlik havasında ve tüm güne yayılan farklı ve renkli etkinliklerle kutladı. Renkli etkinliklere sahne olan Neyzen Tevfik Meydanı’nda kadınların ürettikleri el emeği göz nuru ürünler de Kadın Emeği Pazarı’nda satışa sunuldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Anneler Günü’ne özel organize edilen şenlikte, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de annelerin bu özel gününde yanlarında yer aldı.

Etkinlikler için Neyzen Tevfik Meydanı’na Anneler Günü kapsamında stantlar kuruldu. Çiçek taç atölyesinden, canlı heykel ve jonglör gösterilerine ve ikramlara kadar birçok etkinliğe sahne olan Kartal’da, anneler ve çocukları tüm güne yayılan programla unutulmaz bir zaman geçirdi.

Öte yandan Kartallı kadınların, kent ekonomisine katılması ve sosyal hayatta desteklenmesi için kurulan, ‘Kadın El Emeği Pazarı da etkinlikler kapsamında Neyzen Tevfik Meydanı’na kuruldu. Kartallı kadınların, kendi el emeklerinden oluşan; atkı, oyuncak, ev süsü gibi birbirinden güzel ürünlerini satışa çıkardığı pazara vatandaşlar da ilgi gösterdi ve Anneler Günü hediyelerini bu stantlardan seçti.

“Kartal Belediyesi olarak sizler için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Anneler Günü’nü kutladığı açıklamasında; ”Sevgimizi, saygımızı, minnetimizi tek bir günle sınırlamadan; ancak o bir günde de bu özel duyguları sizlere tekrar tekrar ifade edebilmenin verdiği mutlulukla Anneler Günü’nüzü kutluyorum. Tüm annelerimizin yüzünün güldüğü yarınlarda buluşmak amacıyla Kartal Belediyesi olarak bizler çalışmaya, üretmeye devam ederken, verdiğiniz büyük emekler için sizlere gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.