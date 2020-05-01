Kartal Belediyesi’nden Anneler Günü’ne Özel Dijital Fotoğraf Sergisi

Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü’nün organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan dijital fotoğraf sergisi, “Annem ve Ben” başlığını taşıyor. Annesi ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını kendisi ve annesinin; yaşı, ev adresi, telefon numarası ile birlikte “Benim annem…” cümlesini tamamlayarak annemveben@kartal.bel.tr adresine gönderen her yaştan Kartallı vatandaş, sergiye katılabilecek. Son gönderim tarihinin 7 Mayıs 2020 saat 17.00 olduğu dijital fotoğraf sergisi, 10 Mayıs 2020 tarihinde Kartal Belediyesi web sayfası, online mecralar ve LED ekranlarda yayınlanmaya başlayacak.

Serginin Ardından “Kartal Anne- Çocuk Ormanı” Oluşturulacak

Öte yandan serginin sonunda tüm katılımcılar adına Kartal Belediyesi tarafından fidan dikilecek. Sergi katılımcılarının adreslerine TEMA Vakfı’ndan kart gönderilecek ve böylece ”Kartal Anne- Çocuk Ormanı” oluşturulacak.

Tüm Kartallı komşuları, anneleri ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak sergiye davet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Yaklaşan Anneler Günü ile birlikte, annemize olan sevgi, saygı ve minnetimizin ifadesi olarak böyle bir sergi tertipledik. İçinde bulunduğumuz malum koşullar nedeniyle dijital ortamlardan ulaşabileceğimiz sergi sayesinde, en değerli varlıklarımız olan annelerimiz ile çektirdiğimiz fotoğraf karelerimizi ve onlara olan sonsuz sevgimizi paylaşacağız. Bu yılın Anneler Günü hediyesini daha anlamlı kılmak için tüm komşularımı düzenlenecek olan sergiye katılmaya davet ediyorum. Anneler Günü, şimdiden kutlu olsun.” İfadelerini kullandı.