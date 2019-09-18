Kartal Belediyesi'nden Aydos Ormanı etkinliği

Temiz bir kent, yeşil bir gelecek için çevre bilincini artırmaya yönelik ödüllü projelere imza atan Kartal Belediyesi, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Aydos Ormanı’nda temizlik yapacak.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Okan Üniversitesi, Gedik Üniversitesi, Decathlon ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte organize edilen çevreci etkinliğin sloganı ise “Yeşilden Maviye Bu Yaşam Bizim” olarak belirlendi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuyla alakalı yaptığı açıklamada: “İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ile birlikte sayısız yaşam formunu destekleyen ormanlarımızın devamlılığı, aynı şekilde içinde yaşadığımız dünyanın da devamlılığı demektir. Yeryüzündeki yaşamın sürekliliği açısından öneminin farkında olduğumuz bu konuyla alakalı Kartal Belediyesi olarak yıl içerisinde farklı temalarla, etkinlikler, kampanyalar düzenleyerek, projeler üretiyoruz. Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Aydos Ormanı’nda yapacağımız temizlik hareketinde de ormanımıza sahip çıkıyor, onu çöplerinden arındırıyoruz. Destek vermek isteyen tüm gönüllülerimizi de -yeşilden maviye bu hayat bizim- demek için 21 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da Aydos Kent Ormanı’na bekliyoruz,” dedi.

“Yeşilden Maviye Bu Yaşam Bizim” diyen tüm vatandaşların katılımına açık olan etkinlik, 21 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da Aydos Kent Ormanı’nda gerçekleşecek.