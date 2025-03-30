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Kartal Belediyesi'nden Bayramda Ücretsiz Mezarlık Ulaşım Hizmeti

Kartal Belediyesi'nden Bayramda Ücretsiz Mezarlık Ulaşım Hizmeti
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Kartal Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda yakınlarını kaybeden ilçe sakinlerinin mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla her bayram olduğu gibi bu bayramda da ücretsiz ring servisi hizmeti sunuyor.

Kartal Belediyesi’nin Ramazan Bayramı'nın manevi atmosferini Kartallılar’a en iyi şekilde yaşatmak amacıyla ücretsiz düzenlediği ring seferleri; Arefe gününden başlayarak bayramın birinci ve ikinci günü olmak üzere toplam üç günü kapsıyor.

Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından ücretsiz verilen ulaşım hizmeti kapsamında, Kartal Meydanı’ndan belirlenen saatlerde; Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi mezarlıklarına gün boyunca ücretsiz ring seferleri düzenleniyor.

Başkan Gökhan Yüksel’den Bayram Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye hizmetlerinin bayramda da aksamadan devam edebilmesi için ekip arkadaşlarının yoğun bir mesai ile çalışmalarına devam ettiğini belirtti ve konuşmasına şöyle devam etti: “Bayram süresince vatandaşlarımızın kaybettikleri yakınlarına, sevdiklerine rahatlıkla ulaşabilmesi için ücretsiz ring seferleri düzenliyoruz. Her bayramda komşularımıza bu hizmeti sunmak bizler için çok kıymetli. Bu vesile ile tüm komşularımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sevdikleriyle birlikte nice güzel bayramlar diliyorum.”

Mezarlık Servis Saatleri

Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli Mezarlıkları

Gidiş Saati /

Dönüş Saati

10.00

10.45

11.30

12.15

13.00

13.45

14.30

15.15

16.00

16.45

 

 

Osmangazi Mezarlığı

Gidiş Saati /

Dönüş Saati

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.30
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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