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Kartal Belediyesi’nden Berat Kandili nedeniyle lokma ikramı

Kartal Belediyesi’nden Berat Kandili nedeniyle lokma ikramı
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Kartal Belediyesi, Berat Kandili dolaysıyla ilçedeki 4 farklı noktada vatandaşlara hayır lokması ikramında bulundu.

Mübarek üç ayların son kandili olan Berat Kandili için vatandaşlara lokma ikramı yapmak isteyen Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçedeki belirli camilerin önüne mobil ikram araçları yerleştirdi.

Kartal Belediyesi çalışanları da ilçede bulunan Kordonboyu Kahramanlar Camii, Topselvi Merkez Camii, Yakacık Merkez Camii ve Uğur Mumcu Adnan Kahveci Camii önünde pişen sıcak lokmaları, mobil ikram araçlarından kandil ve namaz için camilere gelen ve yoldan geçen vatandaşlara ikram etti.

Ekipler akşam namazından itibaren binlerce vatandaşa lokma ikramı yaptı.

Lokma dağıtımı yapan ekipler, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını vatandaşlara ileterek, kandillerini kutladı.

 

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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