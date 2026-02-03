  1. Anasayfa
Kartal Belediyesi’nden Berat Kandili’nde Vatandaşlara Lokma İkramı

Kartal Belediyesi, Berat Kandili münasebetiyle ilçe genelinde farklı noktalarda vatandaşlara hayır lokması ikram etti. Mübarek üç ayların son kandili olan Berat Kandili’nde, Kartal Belediyesi, ilçedeki camilerin önüne konumlandırdığı ikram araçlarından taze lokma dağıttı.

Belediye ekipleri, Atalar Merkez Camii, Topselvi Merkez Camii ve Safa Camii önlerinde mobil ikram araçlarıyla sıcacık lokmaları namaz için camilere gelen ve yoldan geçen vatandaşlara ikram etti. Yatsı namazından itibaren binlerce kişiye lezzetli lokma ikramında bulunan ekipler, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in selamlarını ileterek vatandaşların kandilini içtenlikle kutladı.

Başkan Gökhan Yüksel’den Kandil Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Mübarek Berat Kandili’nin tüm İslam âlemine ve Kartallılara hayırlar getirmesini diliyorum. Bu mübarek gece vesilesiyle yapılan duaların kabul olmasını, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

