Kartal Belediyesi'nden Cemal Şahan için anma töreni

Kartal Belediyesi’nde uzun yıllar Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yapan merhum Cemal Şahan, vefatının 7. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı. 12 Ekim 2018 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Şahan için düzenlenen anma töreni, Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda gerçekleştirildi.

Duygusal anların yaşandığı törene; merhumun ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Mustafa Ağdaş katıldı.

Anma töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi’nin çok kıymetli bir ismini kaybettiğini belirterek, “Cemal Şahan, görevine olan bağlılığı, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla hem kurumumuzda hem de Kartal halkının gönlünde iz bırakan bir insandı. Onun yaptığı hizmetler, bu kente kattığı değerler asla unutulmayacak. Arkasında güzel hatıralar, güçlü bir emek mirası ve saygıyla anılacak bir isim bıraktı. Kendisini rahmet, sevgi ve minnetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Törenin devamında emekli müezzin Vedat Özbaş tarafından dualar okundu. Duaların ardından Başkan Vekili Olcay Özgön, Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Mustafa Ağdaş başta olmak üzere merhumun ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları, Cemal Şahan’ın mezarına karanfiller bıraktı. Anma programı, katılımcılara lokum ikram edilmesiyle sona erdi.