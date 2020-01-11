Kartal Belediyesi'nden çirkin iftiralar için açıklama

İşte Kartal Belediyesi'nden yapılan o açıklama:

Hazal Sokak ve Edali Sokak arasında kalan ve mülkiyeti belediyemize ait olan Buz ve Kay Kay Pisti tesisi üzerinden gerek görsel ve yazılı medya gerek sosyal medya üzerinden kurumumuz ve Belediye Başkanımıza yönelik asılsız, hukuki dayanaklardan uzak beyan ve suçlamalarda bulunulmuştur.

Kartal Belediyesi Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri ve Yürürlükteki Yasal Mevzuat kapsamında Kartal ilçesi Hazal Sokak ve Edali Sokak arasında yer alan taşınmazın, çocuk oyun bahçesine terk edilen kısmı üzerindeki idari binanın içinde bulunan kafeterya, G.Y’ ye 26.01.2016 tarihinde imzalanan kira sözleşmesi ile kiralanmış olup kira akdi süresi, sözleşmenin imza tarihinden itibaren 3( üç ) yıl olarak belirlenmiş, anılan süre 26.01.2019 tarihinde dolmuş ve kira akdi sona ermiştir.

Kira sözleşmesinde ve şartnamesinde açıkça belirtilmesine rağmen kiracının, “kiracı” sıfatını kaybetmesine karşın, ilgili alanı terk etmemiş ve işgalci durumuna düşmüştür.

07.01.2020 tarihinde işgalci olarak kullandıkları yerin durumu ile ilgili görüşmek üzere G.Y, belediyemize davet edilmiş ve beraberinde G.Ç isimli şahısla Emlak İstimlak Müdürlüğümüze gelmiştir. Söz konusu işgalci, bulundukları yerden zarar ettiklerini, kurumumuz tarafından kendilerine 100.000 TL ödeme yapılması durumunda söz konusu işletmeyi boşaltacaklarını ifade etmeleri sonrası, birim müdürümüz tarafından yapılacak tasarrufların iki taraf arasında imzalanan kira sözleşmesinin sona ermesi sonrası, kendilerince imzalanan taahhüt hatırlatılarak bunun mümkün olamayacağı bilgisi verilmiştir.

G.Y’yi temsilen G.Ç, kurumumuzdan yeniden kiralama yapılmasını ve devir hakkı verilmesini talep etmiş, müdürlüğümüz tarafından daha önce imzalanan sözleşme doğrultusunda bunun olanaksız olduğu belirtilmiş, ayrıca işgalci olduğu 11 ay için de kendilerine ecrimisil uygulanacağı bilgisi verilmiştir. Sonrasında, basın ve sosyal medyada kendisi tarafından dile getirilen hiçbir söz, birim müdürümüz tarafından kendisine söylenmediği gibi Belediye Başkanımızın şahsına, kurumumuza ve birim müdürümüze yönelik saygı ve terbiye sınırlarını aşan hakaret ve suçlamalarda bulunmuştur.

Bahse konu asılsız, mesnetsiz iddialarda bulunan kişi; hâlihazırda fuzuli işgalci konumunda bulunan kişinin yakını olup, iddiaya konu alanın yeniden kiralanabilmesi hususu, yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Meri Mevzuat doğrultusunda Belediye Başkanlığımızca yapılabilecektir. İdare olarak hüküm ve tasarrufumuz altındaki yerlerin, kamu adına kullanılması doğrudan idaremizce yapılabileceği gibi yeniden ihale kapsamında üçüncü şahıslara da kullandırılabilir. Bu konudaki yegâne yetki kamu adına Belediyemizde olup, aksi iddia ve ithamlara itimat edilmemesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.