Kartal Belediyesi’nden Çocuklara Ara Tatili Hediyesi

Etkinlikler kapsamında; çocuk tiyatro ve filmleri, Karagöz ve Hacivat gölge oyunu, Uzay Çadırı ve masal anlatımları ile çocuklar, 19-22 Kasım tarihleri arasında unutulmaz bir zaman geçirecek.

“Ara tatilinde ilgi alanlarına yaşlarına ve gelişimlerine uygun, kültürel açıdan fayda sağlayacak ve aynı zamanda son derece eğlenceli etkinliklerle çocuklarımızı buluşturuyoruz.” diyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Çocuklarımızın okul hayatlarında göstermiş oldukları çabanın ve emeğin karşılığı olarak onlara hediye ettiğimiz bu etkinlikler ile çocuklarımız nefes alsın, bir yandan da enerjilerini toplasın istedik.

19 Kasım’dan başlayıp 22 Kasım’a kadar devam edecek olan “Ara Tatil Çocuk Etkinlikleri”ne tüm çocuklarımızı davet ediyorum.” dedi.