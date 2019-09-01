Kartal Belediyesi'nden çocuklara sünnet şöleni

Kartal Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yüzlerce çocuğun ve ailelerinin katıldığı bir Sünnet Şöleni düzenledi. Gün boyu süren Sünnet Şöleni’nde çocuklar, Kartal Meydanı’na kurulan birbirinden renkli ve çeşitli etkinlikler, atölyeler ve sürpriz hediyelerle unutamayacakları bir gün yaşadı. Etkinliklerin ardından sevilen şarkıcı Öykü Gürman sahne alarak, Kartallılar için en beğenilen şarkılarını seslendirdi.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Örnek Belediyecilik Proje Yarışması'nın "Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Projeleri" dalında ödüle layık görülen "Yıl Boyu Ücretsiz Sünnet" projesi, Kartal Belediyesi tarafından bu yıl da şölen havasında kutlandı. Kartal Meydanı’nda kurulan etkinlik alanında gerçekleştirilen Sünnet Şöleni’ne Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda çocuk ile birlikte aileleri katıldı.

Kartal Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Sünnet Şöleni için Kartal Meydanı’nda kurulan etkinlik alanında çocuklar için çok sayıda farklı atölye çalışması yer aldı. Atölye çalışmalarına katılan çocuklar, geleneksel el sanatlarını deneyimleme imkânı bulurken özel olarak kurulan çok sayıda şişme oyun alanında da doyasıya eğlendi. Kendileri için akrobasi ve illüzyon gösterilerinin de yapıldığı şölende miniklere, patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

Başkan Gökhan Yüksel’e Çocuklardan Yoğun İlgi

Sünnet şölenine katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çocuklar ve aileleri ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Gökhan Yüksel, Sünnet Şöleni kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren miniklere ödüllerini takdim etti.

Ödül töreninin ardından konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Geleneksel hale gelen ‘Yıl Boyu Ücretsiz Sünnet’ projesi kapsamında Kartallı komşularımızın minik yavruları ile buluşuyoruz. Yıl içerisinde hastane ortamında hijyenik bir şekilde küçük kardeşlerimizin sünnetleri yapıldı. Bugünse miniklerimiz için bu şöleni düzenliyoruz. Sizleri burada görmekten çok mutlu olduk. İnşallah çocuklarımızın bahtları ve yolları açık olur. Atatürk ilke ve inkılaplarına, vatanına, milletine bağlı güzel bir gelecekleri olur.” dedi.

Kartal, Öykü Gürman’ın Şarkılarıyla Coştu

Gün boyu devam eden Sünnet Şöleni’nin ardından ise ‘Zafer Haftası’ kutlamaları akşam saatlerinde Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilen konserler ile devam etti. Sahneye ilk olarak Asitane çıktı ve sevilen şarkılarını seslendirdi. Asitane’nin performansından sonra sahne alan ünlü şarkıcı Öykü Gürman ise kendisini dinleyenleri mest etti. Kartal Meydanı’nı dolduran kalabalığı şarkıları ile coşturan Öykü Gürman’ın performansı, kendisini dinlemeye gelenlerin büyük beğenisini topladı. Konserin ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Meclis Üyesi Mukadder Gürcan, sanatçı Öykü Gürman’a Kartal Heykelciği takdim etti.