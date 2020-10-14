Kartal Belediyesi’nden ''Cumhuriyet’in 97. Yılına Mektuplar'' etkinliği

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonu ile gerçekleştirilecek etkinlik ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve devrimlerini bilen, Cumhuriyet’in ve kazanımlarının farkında olan, tarihinden ders, geçmiş başarılarından feyz alan Cumhuriyet evlatlarının artması, önemli değerlerin yaşatılması amaçlanıyor. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyet tarihine katkısı olan şahsiyetler ile Cumhuriyet’in dünü, bugünü ve geleceğinin konu edinildiği mektup etkinliği, her yaştan Kartallıyı bekliyor.

Vatandaşlar, el yazısı ile oluşturacakları mektupları, 28 Ekim 2020 tarihine kadar, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1. kata posta yolu ile iletebilecek. Gönderilen mektuplardan oluşan seçki, yapılacak olan bir sergi ile vatandaşlarla buluşacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de konuya ilişkin açıklamasında, “Cumhuriyetimizin 97. yılının coşku ve gururunu komşularımızla birlikte yaşarken, mektuplarımızla da en önemli değerimizi anlatıyoruz. Bu vesile ile çoluk çocuk, genç yaşlı her yaştan komşularımı, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olarak işaret ettiği Cumhuriyet’i, kalemlerinden çıkacak mektuplar ile anlatmaya davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun.”