Kartal Belediyesi'nden Cumhuriyet'in 97. yılına yakışır büyük kutlama

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’in kuruluşunun yıl dönümünü Kartal’a yakışır bir programla kutlayacaklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm komşuları, Koronavirüs salgını kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı “Cumhuriyet Haftası” etkinliklerine davet etti.

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet Haftası kutlamaları kapsamında “Cumhuriyet’in 97. Yılına Mektuplar” adını taşıyan bir etkinlik düzenliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve devrimlerini bilen, Cumhuriyet’in ve kazanımlarının farkında olan, tarihinden ders, geçmiş başarılarından feyz alan Cumhuriyet evlatlarının artmasının temel gayesini oluşturduğu etkinlik ile önemli değerlerin de yaşatılması amaçlanıyor. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyet tarihine katkısı olan şahsiyetler ile Cumhuriyet’in dünü, bugünü ve geleceğinin konu edinildiği mektup etkinliği çerçevesinde vatandaşlar, el yazısı ile oluşturacakları mektupları, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1. kata posta yolu ile iletebilecek. Gönderilen mektuplardan oluşan seçki, 25-29 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak olan sergi ile Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla buluşacak.

Uluslararası Karikatür Yarışması Ödül Töreni

Tüm dünyada etkisini gösteren ve çağın en büyük salgınlarından biri haline gelen Covid-19’u konu alan uluslararası karikatür yarışmasının ödül töreni de yine Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 25 Ekim 2020 saat 16.00’da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Kartal Belediyesi, Hasat Sanat Atölyesi işbirliği ile düzenlenen yarışmada; birincilik, ikincilik, üçüncülük, mansiyon, Hasat Sanat Atölyesi Ödülü, Kartal Belediyesi Başkanlık Özel Ödülü, Bedri Koraman Özel Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve 6 adet özel ödül kategorilerinde yarışmacılar ödüllendirilecek. Vatandaşlar, Covid-19’un konusunu oluşturduğu karikatür sergisini ise 23-31 Ekim 2020 tarihleri arasında Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi fuaye alanında ziyaret edebilecek.

Ömür Kurt ile “Çocuklarla Cumhuriyet” Söyleşisi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde açılışı gerçekleştirilerek Kartallı çocukların eğitim dışında beceri ve gelişimlerini eğlenceli bir ortamda, kolay bir öğrenme modeli ile üstelik ücretsiz bir şekilde gerçekleştirdiği Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi, bayram sevincini çocuklar da doyasıya yaşasın diye keyifli bir söyleşiye ev sahipliği yapacak. Eğitim konusunda ve çocuk gelişimi alanında yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren gazeteci-yazar Ömür Kurt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında “Çocuklarla Cumhuriyet Söyleşisi” başlıklı konuşmasıyla Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi’nde çocuklarla bir araya gelecek. Kurt, Cumhuriyet değerlerinden ve Atatürk sevgisinden bahsedeceği konuşmasında, ayrıca Atatürk’ün doğa sevgisini de etkinliğe gelecek çocuklara aşılamayı düşünüyor. Sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı “Ömür Kurt ile Çocuklarla Cumhuriyet Söyleşisi” 25 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00’da gerçekleşecek.

Cumhuriyet Resitali

Piyanist Prof. Cana Gürmen ve viyolonsel sanatçısı Çağ Erçağ, verecekleri “Cumhuriyet Resitali” ile bayram coşkusunu müzik ziyafeti ile birleştirecek. Sanatçılar program kapsamında; L. Von Beethoven: Haendel’in bir teması üzerine 12 çeşitleme, P. Tschaikovsky: Vals, S. Rachmaninoff: Vocalise, S. Saens: Kuğu, S. Saens: Apassionata, A. Piazzola: Oblivion, A. Piazzola: Grand Tango ile Anonim. Selanik Türküsü’nü yorumlayarak dinleyicileri müziğin büyülü dünyasında eşsiz bir yolculuğa çıkartacak. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan bu muhteşem resital, 28 Ekim 2020’de saat 19.00’da Kartallılar ile buluşacak.

Kartal Belediyesi Online Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası

Kartal Belediyesi, Özel Çam Koleji ile birlikte düzenleyeceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Online Satranç Turnuvası kapsamında çocukları Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünde satranç ile buluşturacak. 29 Ekim 2020 saat 16.00’da yapılacak olan Kartal Belediyesi Online Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası, TSF (Türkiye Satranç Federasyonu) lisansına sahip 2020-2021 yılı vizesi yapılmış 2014 ve öncesinde doğan tüm sporcuların katılımına açık olacak. Turnuvanın son kayıt tarihi, 28 Ekim 2020 saat 18.00 olup www.chess.com üzerinden yapılacak. Yarışmacılar, sitedeki kullanıcı hesaplarıyla turnuvaya katılabilecek. Kayıt işlemlerinin http://istanbul.tsf.org.tr adresinden gerçekleştirileceği turnuva için sporcuların kayıt sırasında www.chess.com üzerinden aldıkları kullanıcı adlarını yazmaları gerekli olup kullanıcı adlarında isim ve soy isimlerinin bulunması şartı aranacak. Çevrimiçi kayıt işlemini bitirdikten sonra sporcular, https://www.chess.com/club/ tsf-istanbul-acik-turnuva linkinden başvuruda bulunabilecek. Bu adımları tamamlayan sporcular için turnuva saatinden 1 saat önce www.chess.com adresinden girecekleri turnuvada “KATIL” butonu aktif olacak ve oradan turnuvaya katılabilecekler.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fotoğraf Sergisi

Bir hafta sürecek özel etkinlikler çerçevesinde Cumhuriyet’in kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü konu alan fotoğraf sergisi, 29 Ekim 2020’de saat 09.00 itibari ile Kartal Meydanı başta olmak üzere farklı noktalardaki led ekranlardan müzikler eşliğinde yayınlanacak.

Üstü Açık Otobüsler ile Bandolu Konser

29 Ekim 2020 günü, 12.45-18.30 saatleri arasında üstü açık otobüsler, Kartallı Kazım Meydanı’ndan çıkış yaparak Kartal’ın tüm mahallelerini gezecek ve vatandaşlara bayrak dağıtımı gerçekleştirecek. Zabıta araçları, motorlu ekipler ve anons araçlarının eşlik edeceği üstü açık otobüslerde bando ekipleri de gün boyu çalacakları marşlarla vatandaşlara bayram coşkusunu yaşatacak.

Selçuk Balcı Konseri

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında final etkinliği, sanatçı Selçuk Balcı’nın vereceği konser ile gerçekleşecek. Cumhuriyet şarkılarının yankılanacağı konser programı, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda Eski Kartal Stadı’nda ‘arabalı konser’ şeklinde düzenlenecek. 29 Ekim 2020 saat 21.00’da başlayacak konserle Kartallılar, sevilen sanatçının eserlerini nostaljik bir atmosferde dinleme şansını yakalayacak.