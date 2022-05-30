Kartal Belediyesi’nden Ekolojik Pazar’da yaz şenliği

Kartal Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Ekolojik Pazar’da yaz şenliği düzenlendi. ‘Çocuğunu ve içindeki çocuğu al gel’ sloganıyla düzenlenen yaz şenliği kapsamında çocuklar fide dikimi yaparken, büyüklerde Alper Pınarbaşı’nın canlı müziği eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Kartal Belediyesi ve Buğday Derneği tarafından ekolojik tarımla üretim yapan üreticinin tüketici ile aracısız buluşmasını sağlamak amacıyla 2009 yılında kurulan Kartal Belediyesi % 100 Ekolojik Pazarı’nda düzenlenen yaz şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklar fide dikimini uygulamalı olarak öğrenirken, minik elleri toprakla buluştu. Saksılara tatlı ve sivri biber fideleri diken çocuklara tarımın önemi anlatıldı. Küçük korkuluklar ile süsledikleri fidelerin ilk can sularını veren çocuklara patlamış mısır, kurabiye, simit, çilek ve erik ikramı yapıldı.

Sanatçı Alper Pınarbaşı’nın akordeon ile sevilen birçok şarkıyı çaldığı etkinliğe Ekolojik Pazar alanını ziyaret eden vatandaşlar katıldı. Sabah saatlerinde başlayan etkinlikler gün boyu devam etti.

Kartal Belediyesi % 100 Ekolojik Pazar Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Deniz Öztürk ise hem çocuklara fide dikmeyi öğretti hem de onlara Kartal Belediyesi’nin yayınladığı KE Çocuk dergilerinden armağan etti. Öztürk, çocuklara doğal ve organik tarımın önemini anlatmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ve çocukların kendi elleriyle diktikleri biberleri yetiştireceklerini söyledi.