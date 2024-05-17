Kartal Belediyesi’nden ''Engelliler Haftası'' yemeği

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Engelliler Haftası’ kapsamında Kartal Belediyesi tarafından kurumda görev yapan engelli çalışanlar onuruna bir yemek düzenlendi.

Kartal Belediyesi Jüpiter Gezegen Kafe’de düzenlenen yemeğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ile Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan katıldılar.

Engelli çalışanların umutları yeşerten başarısı

Yemekte kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Gökhan Yüksel, eğitim alarak Kartal Belediyesi sosyal tesislerinde yarı zamanlı çalışan 3 engelli çalışanı örnek gösterdi. Kartal Belediye Başkanı; Egemen Yağar ile Betül Suna’nın Jüpiter Gezegen Kafe’de, Merve Ayaz’ın ise Mars Gezegen Kafe’de yarı zamanlı çalıştığını kaydetti. Her üç ismin de Kartal Belediyesi’nin geçtiğimiz dönem hayata geçirdiği ‘İyilik Kampüsü’ içinde bulunan Engelsiz Spor Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler olduğunu belirten Başkan Yüksel, gençlerin sosyal hayata adapte olmalarının ardından, Gezegen Kafe’lerde yarı zamanlı işe başlama süreçlerinden bahsetti ve bu vesileyle çalışabilecek, sosyalleşebilecek ve hayata katılabilecek noktaya gelebildiklerini ifade etti.

Kartal Belediyesi olarak engellilere yönelik çalışmalarımızda kendimizi geliştirdik

Konuşmasının devamında yıllar geçtikçe engelliler konusunda Kartal Belediyesi olarak kendilerini geliştirdiklerini belirten Başkan Yüksel, Esentepe’de bulunan ‘İyilik Kampüsü’ içindeki engelli spor merkezini daha da aktif bir hale getirdiklerini söyledi.

Engellilere hizmet konusunda hem derneklerle hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalıştıklarını vurgulayan Kartal Belediye Başkanı, hayata katılım sağlayan ve bu yolda çabalayan tüm engellilere destek olmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Aşkın Genç “Başkan Yüksel’in başarılarını daha da artıracağına inancım tam”

Başkan Yüksel’in sözü devrettiği Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise ikinci dönem de Kartal’da seçilerek görevini yürüten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in, başarılarını daha da artıracağına dair inancının tam olduğunu vurgulayarak; asıl engellerin, insanların kafasında olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından devam eden yemek hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.