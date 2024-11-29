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Kartal Belediyesi'nden Engelsiz Yaşam Festivali

Kartal Belediyesi'nden Engelsiz Yaşam Festivali
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Kartal Belediyesi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylere yönelik farkındalığı artırmak ve engelli bireylerin; sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın her alanında entegrasyonunu sağlamak amacıyla ''Engelsiz Yaşam Festivali'' düzenliyor.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Engelsiz Yaşam Festivali, 2 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da Neyzen Tevfik Meydanı önünden Kartal Belediyesi Etkinlik Çadırı’na doğru yapılacak olan ‘Engelsiz Kartal Yürüyüşü’ ile başlayacak. Bando ekibi ve maskotların eşlik edeceği yürüyüş, saat 10.45’de yapılacak açılış konuşmaları ile devam edecek.

Engelsiz Yaşam Festivali’nde; Şehit Recep Büyük Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu solo ve halk oyunları gösterileriyle, Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu koro, Cevizli Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı da şiir ve şarkılarıyla festivalde yerini alacak. Ayrıca festival kapsamında Eyüp Sultan Aylar & Selahattin Kırca da bir konser verecek.

Engelleri Üreterek Aşıyoruz Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açılacak

Ayrıca Kartal Belediyesi 3-5 Aralık tarihleri arasında Seramik ve El Sanatları Sergisi’ne ev sahipliği yapacak. Kartal Belediyesi Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen Engelsiz Üretim Atölyeleri’nde yapılan eserler Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda sergilenecek. Engelleri Üreterek Aşıyoruz sergisinde birbirinden güzel el sanatları yerini alacak.

Kartal’da engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalara öncelik veren ve engelsiz bir kent oluşturmak için çalışmalara devam edeceklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, hem 2 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Engelsiz Yaşam Festivali hem de 3 Aralık’ta açılacak olan Engelleri Üreterek Aşıyoruz sergisine tüm komşularını davet etti.

 

 

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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