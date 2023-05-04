Kartal Belediyesi’nden Farkındalık Yaratan Etkinlik ‘Glütensiz Hayat Şenliği'

Kartal Belediyesi; Toplum Merkezi ve Kızılay Kartal Hastanesi işbirliği ile çölyak hastalığına karşı farkındalık yaratmak amacıyla ‘Glütensiz Hayat Şenliği’ düzenliyor.

İşlenmiş gıdalarda bulunan bir tür protein grubu olan glütenin önemine dikkat çekmek ve çölyak hastalığına karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, 7 Mayıs Pazar günü, saat 14.00-17.00 saatleri arasında Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Dünya Çölyak Günü kapsamında düzenlenen ve glütenin insan hayatındaki etkilerinin konuşulacağı etkinlikte, Kızılay Kartal Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Kayra Madanı ile Kızılay Kartal Hastanesi Uzman Diyetisyen Ayşe Nur Fişek konuşmacı olarak katılacak. Konunun uzmanları çölyak hastalığı, buğday, arpa ve çavdar gibi besinlerde bulunan glüten proteini, hastalığın belirtileri ve neler yapılması gerektiği ile ilgili katılımcılara bilgilendirmelerde bulunacak.

Toplumda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenecek olan Glütensiz Hayat Şenliği etkinliklerinde, glütensiz ürün üreten firmaların ürün dağıtımı ve çocuk etkinlikleri de yer alacak. Etkinlikler Berk Çardaklı konseri ile devam edecek.