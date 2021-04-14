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Kartal Belediyesi’nden fırın ve marketlere Ramazan denetimi

Kartal Belediyesi Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmaların yoğunluğunu Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte artırdı.

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı bir Ramazan geçirmeleri için fırın, imalathane ve marketlerde yürüttüğü denetimlerde, sağlık kurallarına uygun hizmet verilip verilmediğini büyük bir titizlikle kontrol ediyor.

 ilçedeki 70’i aşkın fırının, imalathane ve marketlerin çalışma ve hijyen koşullarını, Covid-19 salgınını önleme konusunda alınan kararlara uyup uymadıklarını denetleyen ekipler, maskesiz ve eldivensiz çalışılmaması konusunda da işyeri sahiplerini uyardı.

Aynı anda içerde bulunabilecek kişi sayısının da düşük tutulmasını isteyen ekipler, özellikle akşam saatlerinde sosyal mesafeyi hiçe sayan pide kuyruklarına izin verilmeyeceğini, aksi durumda ceza kesileceğini bildirerek dışarıda en az 2 metre arayla insanların bulunabileceğini iletti.

Temasın en aza indirilerek ekmeklerin satışının ambalaj içinde yapılmasını isteyen ekipler, denetimlerde aynı zamanda; işyerlerinin ruhsatlarını, vergi levhalarını ve sağlık raporlarını incelendi; işyerlerinin temizliğini, çalışanların durumunu, ürünlerin gramajlarını ve fiyat tarifesini de mercek altına aldı. Halk sağlığını korumak için yapılan denetimler, ilçe genelinde devam edecek.

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