Kartal Belediyesi’nden gemi yangınını söndürme çalışmalarına destek

Kartal Kumcular Kooperatifi bölgesinde bulunan ve söküm işlemlerinin yapıldığı Boras adlı gemide sabah saatlerinde yangın çıktı.

İstanbul İtfaiyesi’nin müdahale ettiği yangının söndürülmesi sırasında Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara katıldı. Çıkan yangında alevlerin söndürülmesi sırasında tonlarca köpük ve su kullanıldı. Kartal Belediyesi’ne bağlı arazözlerin de itfaiye araçlarına su taşıyarak destek verdiği çalışmalar sonucunda; yangın yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının, oksijen kaynağı ile kesim sırasında sıçrayan kıvılcımların tahliye botunu tutuşturması sonucu çıktığı öğrenildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay sırasında sivil savunma ekipleri itfaiye ekiplerine yardımcı olurken zabıta ekipleri de çevrede güvenliği sağladı.