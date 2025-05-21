Kartal Belediyesi'nden gençler için yeni bir adım

Kartal Belediyesi’nin ilçede yaşayan gençlerin karar alma süreçlerine katılımını artırmak ve onların kent yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla kurduğu ‘Gençlik Meclisi’, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında, Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda birinci dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de meclis oturumuna katılarak genç yöneticilere olan desteğini gösterdi.

Toplantı, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Toplam 40 üyeden oluşan Gençlik Meclisi’nin ilk oturumuna mazeretli 2 üyenin dışında 38 meclis üyesi katıldı. Gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen oturumda, yeni dönemin yol haritası çizilirken, üyeler, kendi aralarından; bir Başkan, bir Meclis Başkan Vekili, Meclis Komisyonları ve iki Kâtip Üye seçerek yönetim yapısını belirledi.

Yeni dönemin ilk Başkanı: Mecit Gedikoğlu

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri olan Meclis Başkanlığı seçimi sonucunda Mecit Gedikoğlu, Kartal Gençlik Meclisi’nin ilk başkanı seçildi. Fahri Utku Ağırtıcı Meclis Sözcüsü olurken, Birinci Başkan Vekili olarak Leyla Aze Karasu, İkinci Başkan Vekili olarak ise Selinay Yıldız belirlendi.

Kâtip Üyeliklerine Can Karataş ve Senem Akyıldız asil üye olarak seçilirken, Berke Atmaca ve Simay Haliç ise yedek üyeliklere getirildi.

Komisyonlarla gençler her alanda söz sahibi olacak

Gençlik Meclisi’nde, gençlerin farklı alanlarda söz sahibi olmasını sağlayacak komisyonların üye teklifleri de görüşüldü. Bu kapsamda çevre ve iklim krizi, toplumsal cinsiyet, engelsiz Kartal, sağlık ve spor, sosyal hizmetler, kültür ve sanat, bilim ve teknoloji, turizm ve tanıtım, eğitim ve evrensel haklar alanlarında toplam 10 komisyon oluşturuldu.

Komisyon üyeleriyle birlikte meclis çalışmalarına kısa sürede başlanacağı açıklandı.

Başkan Yüksel’den gençlere yol gösteren mesajlar…

Gençlik Meclisi’nin birinci dönem birinci oturumunda konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gençlere önemli mesajlar verdi.

Başkan Yüksel, konuşmasına Gençlik Meclisi’nin Kartal’a hayırlı olmasını dileyerek başladı ve meclise seçilen tüm genç üyeleri tebrik etti. Gençlik Meclisi’nin bir temenni ya da sembolik bir oluşum olmadığını vurgulayan Başkan Yüksel, bu yapının gerçek anlamda fikir üretecek, projeler geliştirecek ve kent yönetimine katkı sunacak bir platform olduğunu ifade etti.

Gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Başkan Yüksel, mezun olan gençlerin istihdam sorunuyla karşılaştığını belirtti. Değişen dünya koşullarına ve teknolojik gelişmelere dikkat çeken Kartal Belediye Başkanı, özellikle yapay zekâ ve dijital dönüşüm konularında farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi.

Makina Hangar ve Kartal Akademi örnek gösterildi

“Ülke nereye gidiyor, dünya nereye gidiyor iyi analiz etmemiz gerekiyor,” diyen Başkan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin Makina Mühendisleri Odası ile birlikte kurduğu Makina Hangar adlı teknoloji merkezinden de söz etti. Bu merkezde okul öncesi çocuklardan lise öğrencilerine kadar birçok yaş grubuna yazılım ve kodlama eğitimleri verildiğini ifade eden Kartal Belediye Başkanı, gençlerin bu alanda bilinçli bireyler olarak yetişmesinin önemini vurguladı.

Konuşmasında Kartal Akademi projesine de değinen Başkan Gökhan Yüksel, bu merkez sayesinde eğitimde büyük başarılar elde edildiğini belirtti. Akademi bünyesinde eğitim alan bir öğrencinin Türkiye birincisi olduğunu aktaran Başkan Yüksel, belediyelerin aldığı kararlar ve ürettiği projelerle ülkenin kaderini değiştirebilecek güçte olduğunu vurguladı.

“Gençlik politikalarını siz belirleyeceksiniz”

Son olarak Gençlik Meclisi üyelerine çağrıda bulunan Başkan Yüksel, “Kartal’daki gençlik politikalarının şekillenmesinde sizlerin rolü çok büyük. Bu meclisin aktif çalışarak yeni fikirlere hayat vereceğine inanıyorum,” dedi ve sözlerini genç üyelerin çalışmalarında başarılar dileyerek sonlandırdı.

Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi, üç ayda bir toplanarak Kartal’da yaşayan gençlerin yaşama dair sorunlarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini ifade edecek. Bu sayede gençler, kentin dinamiklerine dair çözüm önerileri sunabilecek ve yerel yönetim politikalarının oluşturulmasında aktif rol alabilecek.

Katılımcı demokrasinin gençler eliyle güçlendirilmesini hedefleyen bu oluşum, hem gençlerin kendilerini ifade etme alanlarını artıracak hem de yerel yönetim ile genç nüfus arasında güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağlayacak.