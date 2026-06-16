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Kartal Belediyesi’nden Halk Sağlığı İçin Uçkun ve Larvaya Karşı Etkin Mücadele

Kartal Belediyesi’nden Halk Sağlığı İçin Uçkun ve Larvaya Karşı Etkin Mücadele
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Kartal Belediyesi halk sağlığını korumak ve vatandaşların yaz aylarını daha huzurlu geçirmesini sağlamak amacıyla ilçe genelinde uçkun ve larva ile mücadele çalışmalarını başlattı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek ve karasinek oluşumunu önlemek için sahada aktif olarak görev yapıyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sineklerin üreme alanlarına yönelik önlemlerini artıran ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleriyle koordineli şekilde hareket ediyor. Entegre Vektör Mücadelesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, ilçe genelinde belirlenen noktalarda düzenli ilaçlama gerçekleştiriliyor.

Kartal’ın 20 mahallesinde planlı şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında; su birikintileri, rögarlar, dere yatakları, yeşil alanlar ve sineklerin üreme riski taşıdığı noktalar ekipler tarafından titizlikle kontrol ediliyor. Karasinek ve sivrisineklerin çoğalmasını önlemek amacıyla özellikle larva dönemine yönelik koruyucu uygulamalar yapılıyor.

Planlı ve Çevre Dostu Çalışma

İlaçlama ekipleriyle koordineli olarak sürdürülecek Entegre Vektör Mücadelesi, hava sıcaklıklarının seyrine bağlı olarak eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Genel larva mücadelesi ise halk sağlığının korunması amacıyla yıl boyunca kesintisiz sürdürülecek.

Çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen yöntemleri tercih eden Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, biyolojik mücadeleyi esas alıyor. Teçhizatlı araçlar ve uzman ekiplerle yürütülen uygulamalarda sineklerin yumurta, larva ve ergin dönemlerine yönelik çalışmalar planlı bir şekilde yürütülüyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde halk sağlığını önceleyen Kartal Belediyesi, yaz ayları boyunca ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürecek. Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaz geçirmesi amacıyla ekipler, belirlenen program doğrultusunda sahada aktif olarak görev yapmaya devam edecek.

Kartal Belediyesi halk sağlığını korumak ve vatandaşların yaz aylarını daha huzurlu geçirmesini sağlamak amacıyla ilçe genelinde uçkun ve larva ile mücadele çalışmalarını başlattı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek ve karasinek oluşumunu önlemek için sahada aktif olarak görev yapıyor.

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