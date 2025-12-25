Kartal Belediyesi’nden Huzurevi Sakinlerine Yeni Yıl Etkinliği

Kartal Belediyesi, 2026 yılına günler kala Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi’nde düzenlediği özel etkinlikle huzurevi sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. Yeni yıl öncesinde gerçekleştirilen programda, huzurevinde kalan vatandaşlara özenle hazırlanan yemekler ikram edildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca kadın emeğiyle üretilen hediyeler huzurevi sakinlerine takdim edilerek yeni yıl sevincine anlamlı bir katkı sağlandı. Dayanışma ve gönül bağı temasıyla gerçekleştirilen buluşma, sıcak ve samimi anlara sahne oldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de etkinliğe katılarak huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Yüksel, yeni yıl öncesinde gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmada huzur evi sakinleriyle sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu.

Etkinlikte Başkan Gökhan Yüksel'in yanı sıra, Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Meclis Üyeleri Gülcan Tarakçı ve Fatma Gül Altınöz ve ilgili birim müdürleri hazır bulundu.

Etkinlik kapsamında Türk halk müziği sanatçısı Taner Özsoy, seslendirdiği türkülerle programa renk kattı. Huzurevi sakinleri müzik eşliğinde keyifli vakit geçirirken, yeni yıl öncesinde moral dolu bir gün yaşandı.

Başkan Yüksel: “Burada Güzel Bir Aile Ortamı Var”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, huzurevi sakinlerine hitap ederek 2026 yılının sağlık, huzur ve umut dolu bir yıl olmasını temenni etti. Huzurevinde oluşan aile ortamının ve dayanışma ruhunun çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yüksel, bu birlikteliğin devam etmesini diledi. Başkan Yüksel, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen belediye çalışanlarına da teşekkür etti.

Yeni yıl öncesinde gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaret, huzurevi sakinlerinin yüzlerinde tebessüm oluştururken; Kartal Belediyesi’nin sosyal dayanışmayı güçlendiren çalışmalarına da örnek oldu.