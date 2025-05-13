Kartal Belediyesi'nden ilkokula başlayacak minikler için uyum etkinliği

Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören ve önümüzdeki eğitim öğretim döneminde ilkokula başlayacak öğrenciler için özel bir uyum etkinliği düzenlendi.

Minik öğrencilerin ilkokula geçiş sürecini desteklemek, okul ortamına daha bilinçli ve sağlıklı bir şekilde uyum sağlamaları amacıyla gerçekleştirilen “Teneffüs Etkinliği”nde minik öğrenciler, hem eğlendi hem de okul atmosferine küçük bir adım atmış oldu.

Etkinlik, Kartal Belediyesi Merkez Kreş’te uygulamalı olarak hayata geçirildi.

Çocuklara ders ve teneffüs kavramları eğlenceli bir şekilde anlatılırken, teneffüs zilinin sesiyle ilk kez tanışan öğrenciler, okul bahçesi ve sınıf ortamında oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik kapsamında, çocukların ilkokula geçiş sürecinde karşılaşacakları yeni düzene dair temel bilgiler kazanmaları ve okul kültürüne aşinalık geliştirmeleri amaçlandı.

İlkokula başlamanın heyecanını yaşayan öğrenciler, bu etkinlikle birlikte eğitim hayatlarının yeni dönemine önemli bir adım atmış oldu.

Kartal Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği bu özel etkinlik, onların eğitim hayatına uyum süreçlerine katkı sağlamayı hedeflerken, aynı zamanda çocuklara unutamayacakları neşeli bir gün armağan etti.