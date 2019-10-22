Kartal Belediyesi’nden İstihdama Destek

Kartal Kariyer Merkezi’ne başvurarak iş arayışında olduğunu ifade eden vatandaşlar, istihdam edilmek üzere işçi arayışında olan tekstil firmaları yetkilileri ile bir araya getirildi. İşçi ve işverenlerin Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen buluşmasına; Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Sergül Doğan’ın yanı sıra tekstil firmalarının yetkilileri ve yaklaşık 20 vatandaş katıldı.

Firmaların tekstil teknikeri ve işçi arayışı ile ilgili görüşme yapmak üzere bir araya gelen 20 aday, Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda buluştuktan sonra otobüslerle söz konusu firmaların merkezlerine hareket etti.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda istihdama destek olabilmenin önemine vurgu yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Vatandaşlarımızın ekonomiye katılmasına, üretmesine ve kazanmasına elimizdeki bütün imkânlar ile destek veriyoruz. Çok sayıda vatandaşımız da belediyemize iş başvurusunda bulunuyor; ancak bu başvuruların hepsini istihdam etmemiz ne yazık ki mümkün değil. Bu noktada Kartal Belediyesi bünyesinde kurmuş olduğumuz Kartal Kariyer Merkezi vasıtası ile iş arayan vatandaşlarımızı işverenler ile buluşturacağız ve iş arayan vatandaşlarımızın iş sahibi olmasına yardımcı olacağız.” şeklinde konuştu.

Kartal Kariyer Merkezi (KARKAM) nedir?

KARKAM, İşveren ile iş arayan komşularımızı, ihtiyaçları, mesleki ve kişisel yetenekleri doğrultusunda profesyonel platformda buluşturan bir sosyal sorumluluk projesidir.