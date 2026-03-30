Kartal Belediyesi’nden Kadın İstihdamında Engelleri Aşan Eğitim: “Cam Tavan Sendromu”

Kartal Belediyesi, çalışanlarının mesleki gelişimine katkı sunan ve toplumsal farkındalık yaratan eğitim seminerlerine devam ediyor. Belediye bünyesinde düzenlenen son seminerde; iş hayatında kadınların ve belirli grupların yükselmesini engelleyen, liyakat dışı gelişen görünmez bariyerler olarak tanımlanan “Cam Tavan Sendromu” tüm detaylarıyla ele alındı.

Kartal Belediyesi, personelin hem kişisel hem de profesyonel yetkinliklerini artırmak amacıyla sürdürdüğü eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Acıbadem Kartal Hastanesi iş birliğiyle Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, modern iş dünyasının en önemli yapısal sorunlarından biri olan “Cam Tavan Sendromu” masaya yatırıldı.

Eğitmen Acıbadem Kartal Hastanesi Hekimi Psikolog Senaz Altın tarafından verilen seminerin konu başlıklarını; kadınların kariyer basamaklarını tırmanırken karşılaştıkları toplumsal önyargılar, cinsiyet ayrımcılığı ve kurumsal yapılara yerleşmiş bilinçsiz bariyerler oluşturdu.

Eğitimde özellikle maaş eşitsizliği, terfi süreçlerinde önüne geçilemeyen engeller ve nitelikli çalışanların liderlik rollerinden dışlanması gibi kronikleşmiş sorunlara dikkat çekildi.

Bu görünmez engellerin aşılması noktasında çözüm önerilerinin de paylaşıldığı eğitimde; mentorluk programlarının yaygınlaştırılması, farkındalık eğitimleri, eşitlikçi işe alım politikaları, şeffaf terfi süreçleri ve esnek çalışma modellerinin kurumsal başarı ile çalışan aidiyetini artıracağı ifade edildi.

Eğitimin sonunda katılımcılar merak ettikleri konular hakkındaki soruları uzmanlara yöneltirken uzmanlar da konu özelinde cevaplarını detaylı örnekle pekiştirerek eğitim seminerine katkı sağladı.

Kartal Belediyesi, personelin gelişimine ve toplumsal eşitliğe katkı sunacak vizyoner eğitim çalışmalarına ve kurumsal iş birliklerine önümüzdeki süreçte de kararlılıkla devam edecek.