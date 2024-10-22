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Kartal Belediyesi'nden kadınlara destek: Kadın Emeği Pazarı kapılarını açtı

Kartal Belediyesi'nden kadınlara destek: Kadın Emeği Pazarı kapılarını açtı
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Kartal Belediyesi, üretim yapan kadınların sayısını artırmak ve ekonomik bağımsızlıklarına destek olmak amacıyla çalışma ve projelerini çeşitlendirmeye devam ediyor. Kadınların iş gücüne daha fazla dâhil olmalarını sağlamak amacıyla ‘Kartal Kadın Emeği Pazarı’ Kartal Meydanı’nda açıldı. 21-22 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan pazarda, kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünler satışa sunuluyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün girişimiyle organize edilen etkinlikte kadınların aile ekonomisine katkı sunabilmeleri ve el emeği ürünlerini geniş kitlelere ulaştırabilmeleri amaçlanıyor. Kartal Kadın Emeği Pazarı’nda; takı, örgü, tığ, dikiş, keçe, süsleme, boyama, bez bebek, oyuncak, çanta, kanaviçe ve gıda gibi kadınların ürettiği el yapımı ürünler yine kadınlar tarafından satışa sunuluyor.

"Kadın Emeği Pazarları, Kadınların Sosyal ve Ekonomik Gücünü Artırıyor"

Kadınların üretim gücünü ortaya koyan bu pazar, sadece ekonomik kazanç sağlamaları açısından değil, aynı zamanda sosyal bir platform olarak da kadınları destekliyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına pazarın açılışına Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan ve Kartal Belediyesi birim müdürleri ile birlikte katılarak kadınlara desteğini gösteren Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, ‘Kadın Emeği Pazarı’nın kadınların hem ekonomik hem de sosyal olarak kendilerini ifade edebilmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Kartallı tüm vatandaşları pazara davet eden Kars, el emeği ürünlerin satın alınarak kadınlara destek verilmesinin önemine değindi ve emekçi kadınlara teşekkür etti. Kars, Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ilçedeki kadınların sorunlarına daha kapsamlı çözümler üretmek amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Pazara katılan vatandaşlar, birbirinden güzel el emeği ürünleri satın alarak Kartallı emekçi kadınlara destek verirken, aynı zamanda bu eşsiz ürünlerle kendi yaşamlarına da renk kattılar. Kartal Belediyesi'nin bu değerli girişimi, hem kadınları desteklemek hem de aile ekonomisine katkı sunmak amacıyla sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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