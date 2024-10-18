Kartal Belediyesi'nden ''Kartal Emeğimizle Güzel Kadınlar Buluşması''
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Kartal Belediyesi, kadınlara yönelik eğitim, seminer ve etkinlik çalışmalarını ilçe genelinde sürdürüyor.
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Kartal Emeğimizle Güzel-Kadınlar Buluşması’ ile Kartallı kadınlar bir araya gelecek. 21-22 Ekim tarihlerinde Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan buluşmada; Kadın Emeği Pazarı, sivil toplum kuruluşlarının kermesi, dans gösterileri ve söyleşiler yer alacak.
Kartal Meydanı’nda 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘Kartal Emeğimizle Güzel-Kadınlar Buluşması’na tüm komşularımız davetlidir.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol