Kartal Belediyesi'nden ''Kartal Emeğimizle Güzel Kadınlar Buluşması''

Kartal Belediyesi, kadınlara yönelik eğitim, seminer ve etkinlik çalışmalarını ilçe genelinde sürdürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Kartal Emeğimizle Güzel-Kadınlar Buluşması’ ile Kartallı kadınlar bir araya gelecek. 21-22 Ekim tarihlerinde Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan buluşmada; Kadın Emeği Pazarı, sivil toplum kuruluşlarının kermesi, dans gösterileri ve söyleşiler yer alacak.

Kartal Meydanı’nda 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘Kartal Emeğimizle Güzel-Kadınlar Buluşması’na tüm komşularımız davetlidir.