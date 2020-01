Kartal Belediyesi'nden Kartallı çocuklar için yarıyıl şenliği

Yaz tatilinde "Mahallede Şenlik Var" adıyla karne şenliği düzenleyen Kartal Belediyesi, çocuklardan gelen yoğun ilginin ardından yarıyıl tatilinde de "Yarıyıl Şenliği" düzenliyor. Kartallı çocukların yarıyıl tatillerini hem keyifle geçirecekleri hem de sanatla iç içe olacakları bir şenlik programı hazırlayan Kartal Belediyesi, onlarca ücretsiz tiyatro ve film gösterimi gerçekleştirecek.

"Yarıyıl Şenliği" hakkında açıklamada bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, her zaman çocukların yanında olduklarını ve çalışmalarını bu anlayışla sürdürdüklerini belirterek, “Çocuklarımızı yarıyıl tatilinde yalnız bırakmıyoruz. Yarıyıl tatili boyunca devam edecek kültür-sanat programlarımızla çocukların sanatla iç içe olarak doyasıya eğlenmesini amaçlıyoruz. Onların mutlu olması, bizi de mutlu eder. Farklı mahallelerdeki kültür merkezlerimizde sahnelenecek tiyatro ve sinema programları hazırladık. Tüm çocuklarımız davetlidir.” dedi.

Birbirinden renkli etkinlikler çocukları bekliyor

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi, Soğanlık Kültür Merkezi, Hürriyet Kültür Merkezi, Yakacık Kültür Merkezi ve Uğur Mumcu Kültür Merkezinde gerçekleşecek "Yarıyıl Şenliği", 18 Ocak tarihinde başlayıp 31 Ocak'a kadar devam edecek. Yarıyıl Şenliği’nde sergilenecek tüm tiyatro oyunları ve film gösterimleri ücretsiz olacak. Kartallı çocuklara özel hazırlanan Yarıyıl Şenliği programı şöyle:

18 Ocak Cumartesi saat 13.00 - Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi - Çocuk Ülkesi (Çocuk Tiyatrosu, +4 yaş)

19 Ocak Pazar saat 13.00 - Soğanlık Kültür Merkezi - Keloğlan'ın Eşeği (Çocuk Tiyatrosu, +4 yaş)

20 Ocak Pazartesi saat 13.00 ve 15.30 (2 seans) - Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi - Hızlı ve Tüylü (Çocuk Sineması, +7 yaş)

20 Ocak Pazartesi saat 14.00 - Hürriyet Kültür Merkezi - Saksafonun Sırrı (Çocuk Tiyatrosu, +4 yaş)

21 Ocak Salı saat 13.00 ve 15.30 (2 seans) - Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi - Hızlı ve Tüylü (Çocuk Sineması, +7 yaş)

22 Ocak Çarşamba saat 13.00 ve 15.30 (2 seans) - Uğur Mumcu Kültür Merkezi - Beyaz Diş (Çocuk Sineması, +7 yaş)

22 Ocak Çarşamba saat 14.00 - Yakacık Kültür Merkezi - Asya'nın Sakarcan'ı Ziyareti (Çocuk Tiyatrosu, +4 yaş)

23 Ocak Perşembe saat 13.00 ve 15.30 (2 seans) - Uğur Mumcu Kültür Merkezi - Beyaz Diş (Çocuk Sineması, +7 yaş)

24 Ocak Cuma saat 14.00 - Hürriyet Kültür Merkezi - Yaramaz Tilki (Çocuk Tiyatrosu, +4 yaş)

24 Ocak Cuma saat 13.00 ve 15.30 (2 seans) - Soğanlık Kültür Merkezi - My Little Pony (Çocuk Sineması)

25 Ocak Cumartesi saat 14.00 - Yakacık Kültür Merkezi - Gökyüzüm Rengarenk (Çocuk Tiyatrosu, +4 yaş)

25 Ocak Cumartesi saat 14.00 - Hürriyet Kültür Merkezi - Top Ağacı (Çocuk Tiyatrosu, +4 yaş)

26 Ocak Pazar saat 13.00 - Uğur Mumcu Kültür Merkezi - Çifte Arzular (Çocuk Tiyatrosu, +5 yaş)

26 Ocak Pazar saat 14.00 - Yakacık Kültür Merkezi - Hazine Adası Macerası (Çocuk Tiyatrosu, +4 yaş)

27 Ocak Pazartesi saat 13.00 - Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi - Mutsuz Kral (Çocuk Tiyatrosu, +8 yaş)

27 Ocak Pazartesi saat 14.00 - Hürriyet Kültür Merkezi - Asya'nın Sakarcan'ı Ziyareti (Çocuk Tiyatrosu, +4 yaş)

29 Ocak Çarşamba saat 14.00 – Yakacık Kültür Merkezi – Karagöz Tatlıcı (Çocuk Tiyatrosu, +4 yaş)

29 Ocak Çarşamba saat 13.00 ve 15.30 (2 seans) - Soğanlık Kültür Merkezi - My Little Pony (Çocuk Sineması)

31 Ocak Cuma saat 14.00 - Hürriyet Kültür Merkezi - Masalsı Şeyler (Çocuk Tiyatrosu, +4 yaş)