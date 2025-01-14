Kartal Belediyesi'nden Kıvırcık Ali'ye vefa gecesi

Kartal Belediyesi, Türk Halk Müziği’nin unutulmaz ismi Kıvırcık Ali’nin vefatının 14’üncü yılında, bir anma konserine ev sahipliği yaptı. Türk Halk Müziği’nin birbirinden ünlü isimlerinin sahne aldığı geceye, merhum sanatçının tüm sevenleri ve dostları adeta akın etti.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşen geceye, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Dr. Dilek Kars’ın yanı sıra; Kartal Belediyesi Meclisi üyeleri ve çok sayıda türkü sever vatandaş katıldı. Anma konserinin gerçekleştiği salon ve dev ekran kurulan fuaye alanı, Kıvırcık Ali’yi seven yüzlerce insan tarafından hınca hınç doldu. Yoğun ilgiden her iki salonun da dolmasıyla, Kartal Belediyesi Nikah Salonu’na kurulan ekranda, müzikseverler programı canlı olarak takip edebildi.

Sanatçı Dostları, Türkülerini Kıvırcık Ali İçin Söyledi

Gecede, merhum sanatçının dostları; Ali Altay, Ayhan Yağız, Demali Çelik, Eda Alakuş, Eren Özütemiz, Fidan Gül, Grup Turnalar, Gülcihan Koç, Hüseyin Cengiz, Hüseyin Uğurlu, İntizar, Latif Doğan, Mertcan Saban, Onur Türe, Ozan Uğurlu, Özcan Türe, Özden Irmak, Sevda Gül, Soner Ergül ve Şükür Cömert sahne aldı. Sevilen sanatçılar, birbiri ardına Kıvırcık Ali’nin birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Müzikseverler, konser boyunca seslendirilen türkülere keyifle eşlik etti.

“25. Yıl anmasını da 50. Yıl anmasını da yapacağız”

Gecenin sonunda, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Dr. Dilek Kars, Kıvırcık Ali’nin oğlu Eren Özütemiz’e çiçek takdim etti. Eren Özütemiz’de her yıl olduğu gibi bu yılda Kıvırcık Ali’yi anma gecesi düzenlenmesine katkıda bulunan Kartal Belediyesi’ne teşekkür ederek her iki başkan yardımcısına çiçek buketi takdim etti. Takdim sırasında küçük bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar; Kıvırcık Ali’yi anma gecelerinin ilk anma gecesinden başlayarak geleneksel hale geldiğini, 25. anma gecesinin de 50. anma gecesinin de Kartal’da yapılacağını belirterek türkü dostlarının var olduğu sürece Kıvırcık Ali’yi anma devam edeceklerini söyledi.

Kıvırcık Ali kimdir?

Ali Özütemiz ya da bilinen adıyla Kıvırcık Ali (d. 11 Ekim 1968, Tokat - ö. 11 Ocak 2011, İstanbul), Âşık Ali adlı halk ozanının oğludur. Tokat'ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde doğdu. 1983 yılında İstanbul'a geldi ve saz yapım atölyesinde çalışmaya başladı. Bu sırada katıldığı bir ses yarışmasında aşıklama dalında birinci oldu. Konfeksiyon atölyesinde çalışırken, bir yandan da solfej dersleri aldı ve düğünlerde saz çaldı.1992 yılında Aşık Nuri Yücel'in "Hapishane Ranzaları 2" isimli albümüne bağlamasıyla katılarak ilk profesyonel stüdyo çalışmasına başladı. 1995'te iki arkadaşı ile birlikte Grup Turnalar'ı kurdu ve "Türkülerden Türkülere Yol Eyledik" ve "Türküler Kimliğimiz" adlı iki albüm çıkarttılar. 1999'da ilk solo albümü "Gül Tükendi Ben Tükendim'i çıkardı. Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda konser verdi, bestelerini birçok sanatçı seslendirdi. "Kıvırcık Ali" olarak bilinen sanatçı, 11 Ocak 2011'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.