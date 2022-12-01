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Kartal Belediyesi’nden ‘Koruyucu Ailelik’ Eğitimi

Kartal Belediyesi’nden ‘Koruyucu Ailelik’ Eğitimi
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Kartal Belediyesi’nin kurum içi eğitimleri kapsamında personele yönelik koruyucu aileliğin konuşulduğu bir eğitim programı düzenledi.

Koruyucu aile olmak isteyen ve koruyucu ailelik ile ilgili merak edilen sorulara cevap bulmak isteyen personeli bilgilendirmek amacıyla ‘Koruyucu Ailelik’ adı ile düzenlenen eğitim programı, Kartal Belediye Başkanlığı Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

Kartal Sosyal Hizmetler Merkezi Sosyal Hizmetler Uzmanı Gülsena Demirci’nin konuşmacı olarak katıldığı eğitim programında; koruyucu aile olmak isteyen ve ya koruyucu ailelik ile ilgili soru işaretlerine cevap bulmak isteyen personele uzun süre bilgi verildi. Eğitimin sonunda, katılımcılar merak ettiklerini konuşmacıya soru olarak yöneltti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise Kartal Belediyesi’nin kurum içi eğitimlere çok önem verdiğini kaydederek; “Hayat boyu devam eden eğitim anlayışımızla kurum içi eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün, koruyucu aileliğin önemini konuştuk. Tüm katılımcılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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