Kartal Belediyesi’nden Kreş Öğrencilerine Uygulamalı Afet Eğitimi

Kartal Belediyesi, geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmek amacıyla örnek bir projeye imza attı. Afet İşleri Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Ekibi iş birliğiyle, belediyeye bağlı 14 kreşte ‘Deprem ve Afet Bilinci Eğitimi’ programı düzenlendi. Eğitimlerde, afet bilinci eğitmenleri ve arama kurtarma personeli tarafından uygulamalı etkinlikler gerçekleştirildi.

Eğitimlerde miniklere, deprem sırasında uygulanması gereken “Çök–Kapan–Tutun” tekniği, güvenli alan seçimi, tahliye yolları, toplanma alanları ve basit ilk yardım farkındalığı gibi konularda interaktif ve yaş gruplarına uygun etkinliklerle bilgi verildi. Çocuklar, afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini oyunlarla ve uygulamalı aktivitelerle öğrenirken, eğitmenlerle sürekli iletişim halinde oldu. Bu sayede minikler, afet anında panik yapmak yerine doğru davranışları sergilemeyi eğlenerek öğrendi.

Afetlere Dirençli Kent Vizyonu

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program, Kartal Belediyesi’nin ‘Afete Dirençli Kent’ vizyonu kapsamında hayata geçirilen Toplum Temelli Afet Farkındalığı Projesi’nin önemli bir parçasını oluşturuyor. Proje, afet bilincinin yalnızca yetişkinlere değil, erken yaşta çocuklara da kazandırılmasını hedefliyor. Afet bilincinin küçük yaşta kazanılması gereken bir yaşam kültürü olduğunu vurgulayan belediye yetkilileri, bu kapsamda kreşlerde düzenlenen eğitimlerin çocukların yanı sıra ailelerine de farkındalık kazandırdığını belirtti.

Güvenli Bir Gelecek İçin Erken Farkındalık

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç da eğitim programına katılarak miniklerle bir araya geldi. Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinliklerde, çocuklara afet anında dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı ve uygulamalı örneklerle gösterildi. Başkan Yardımcısı Kars, eğitim programına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Afet bilinci eğitimi, yalnızca yetişkinlerin değil, çocukların da erken yaşta kazanması gereken bir farkındalıktır. Kartal Belediyesi olarak minik öğrencilerimizin bu bilinçle büyümelerini, afet anında doğru davranışları öğrenmelerini önemsiyoruz. Bu eğitimlerle hem onların hem de ailelerinin güvenliğini artırmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Kartal Belediyesi, bu tür çalışmalarla çocukların güvenliğini artırmayı, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı hedefliyor. Eğitimlerin ilerleyen dönemlerde farklı yaş gruplarıyla birlikte mahallelerde yaygınlaştırılmasını planlanıyor. Belediye yetkilileri, geleceğe güvenle bakan, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.