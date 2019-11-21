Kartal Belediyesi’nden Kreşli Miniklere “Çocuk Hakları” Semineri

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nden Av. Selmin Cansu Demir tarafından Kartal Belediyesi meclis salonunda verilen seminerde; çocuk hakları, çocuk istismarı, çocuğa yönelik şiddet konuları işlendi.



Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, seminerde hazır bulundu. Av. Selmin Cansu Demir, çocuklara Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan haklarını anlattı, slâytlar eşliğinde çocuk haklarının neler olduğunu, nelerin hak ihlali sayılabileceğini örneklerle açıkladı.

Demir; çocuklara, ihlal ve kötü bir durumla karşılaşmaları durumunda başvuru yapmaları gereken yerler hakkında da bilgi verdi, çocuklara çeşitli sorular sorarak tehlike anında neler yapmaları gerektiğiyle ilgili sorular yöneltti. Av. Selmin Cansu Demir; çocuklara, özellikle istismar vakalarını saklamamalarını, tanımadıkları kişilerden kesinlikle hiç bir şey almamalarını ve bedenlerindeki özel yerlere birilerinin dokunması halinde tepki vermelerini, durumu ailelerine ve öğretmenlerine bildirmelerini istedi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın; seminerin sonunda yaptığı konuşmada, tüm miniklerin Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlayarak, çocuklara haklarını iyi öğrenmeleri gerektiğini söyledi ve Av. Selmin Cansu Demir’e plaket takdim etti.

Miniklerden Gökyüzüne Dilek Balonları

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri, çocukların gelecek hayallerini süsleyen düşüncelerini yazarak iliştirdikleri balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi. Öte yandan Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne bağlı 15 kreşe devam eden öğrencilerin ‘Dünya Çocuk Hakları Haftası’ nedeniyle hazırladığı sergi, Kartal Belediyesi Meclis Salonu fuaye alanında açıldı.