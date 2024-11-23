Kartal Belediyesi’nden kreşli miniklere ücretsiz cimnastik eğitimi

Kartallı çocukların, sporla yetişen bireyler olmasını amaçlayan ve bu bağlamda sporun farklı branşlarında uzmanlaşmalarını sağlayacak olanakları onlara ücretsiz bir şekilde sunan Kartal Belediyesi, kreşli minikler için cimnastik dersleri veriyor.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nde eğitim gören 6 yaş grubu minik öğrencileri, hazırlanan program dâhilinde sırayla kreşlerinden alınarak cimnastik eğitimlerini alacakları spor kompleksine götürülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen derslerde, Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne bağlı çalışan deneyimli spor öğretmenleri eşliğinde minikler, yaklaşık 1 saat süren bir eğitim alıyor.

Hem kız hem erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan, özellikle okul öncesi dönemden başlanarak çocukların; denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz, sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazandıran cimnastik eğitimleri sayesinde kreş öğrencileri, aynı zamanda bilinçli bir şekilde spor yapmayı da öğreniyor.

Kendileri için özel hazırlanan cimnastik programı ile sağlıklı yaşam için gerekli olan spora ilk adımlarını atan minikler, sırasıyla eğitmenlerin yönlendirmesi ile kendilerine öğretilen hareketleri gerçekleştiriyor.