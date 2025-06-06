  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi’nden Kurban Bayramı’nda mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti

Kartal Belediyesi’nden Kurban Bayramı’nda mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti

Kartal Belediyesi’nden Kurban Bayramı’nda mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyareti yapacak vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlıyor.

Kartal Belediyesi tarafından her yıl vatandaşlara ücretsiz olarak tahsis edilen araçlarla mezarlık ziyaretleri bu yıl da bayramın ikinci gününe kadar yapılacak.

Kartal Meydanı’nda yer alan Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası önünden 7 Haziran tarihlerine kadar hareket edecek olan servisler; Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi Mezarlıklarına ulaşım desteği veriyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan, “Bayramda sevdiklerini ziyaret etmek isteyen komşularımızın yanındayız. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da duygularımızı paylaşmaya, birlik ve beraberliği güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Kartal Belediyesi, sadece ulaşım hizmetiyle sınırlı kalmayarak mezarlık ziyaretlerinde bulunan vatandaşlara lokum ikramında da bulundu. Bayramın manevi atmosferine uygun olarak gerçekleştirilen bu hizmet, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

 

text-ad
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kızgın kurbanlık boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı Kızgın kurbanlık boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı Cem Yılmaz'ın 2,5 milyon TL'lik 3 tekerli oyuncağı olay oldu Cem Yılmaz'ın 2,5 milyon TL'lik 3 tekerli oyuncağı olay oldu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'ten MHP lideri Bahçeli'ye zor soru Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'ten MHP lideri Bahçeli'ye zor soru Ünlü ekonomi muhabiri asgari ücretteki ara zam ihtimalini açıkladı Ünlü ekonomi muhabiri asgari ücretteki ara zam ihtimalini açıkladı Özel kararını verdi: Geri adım yok! ''Aynı görüntüyü bize yaşatanı bin pişman ederim!'' Özel kararını verdi: Geri adım yok! ''Aynı görüntüyü bize yaşatanı bin pişman ederim!'' Sevgilisinden ayrılan Cemre Baysel'den ayrılık kararından birkaç saat sonra olay olan adım! Sevgilisinden ayrılan Cemre Baysel'den ayrılık kararından birkaç saat sonra olay olan adım! Erkek çocuğuna yıllarca süren istismar: İstismarcı öz akrabası çıktı! Erkek çocuğuna yıllarca süren istismar: İstismarcı öz akrabası çıktı! İmamoğlu'nun aday olamadığı Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim anketi açıklandı İmamoğlu'nun aday olamadığı Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim anketi açıklandı Apartman alevlere teslim oldu: anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti Apartman alevlere teslim oldu: anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti Elon Musk'tan Trump hakkında skandal ''günah adası'' iddiası! Elon Musk'tan Trump hakkında skandal ''günah adası'' iddiası!
Kurbanlık dana saldırısına uğrayan iş insanı hayatını kaybetti Kurbanlık dana saldırısına uğrayan iş insanı hayatını kaybetti Afra Saraçoğlu Yunanistan'ın tatil cenneti adasından olay pozlar Afra Saraçoğlu Yunanistan'ın tatil cenneti adasından olay pozlar Bayram namazına gitmeyenlerin evlerini tek tek basıp hepsini buz gibi suya attılar! Bayram namazına gitmeyenlerin evlerini tek tek basıp hepsini buz gibi suya attılar! Kahvecilerin yalı kapmaca oyunu: İstanbul'un en özel yalısı 1 milyar TL'ye el değiştirdi Kahvecilerin yalı kapmaca oyunu: İstanbul'un en özel yalısı 1 milyar TL'ye el değiştirdi Hande Erçel'in kız kıza tekne tatili kıyafetinin fiyatını gören ''yok artık'' dedi Hande Erçel'in kız kıza tekne tatili kıyafetinin fiyatını gören ''yok artık'' dedi ''Boykot'' yüzünden Teşkilat'tan kovulan Aybüke Pusat geri dönüyor ''Boykot'' yüzünden Teşkilat'tan kovulan Aybüke Pusat geri dönüyor Bahçeli'den Türkeş'in mezarı başındaki bayram mesajında bebek katiline ''kurucu önder'' dedi! Bahçeli'den Türkeş'in mezarı başındaki bayram mesajında bebek katiline ''kurucu önder'' dedi! Boşanma arefesindeki Pelin Akil kendi hatasının kurbanı olup hastanelik oldu! Boşanma arefesindeki Pelin Akil kendi hatasının kurbanı olup hastanelik oldu! UEFA Uluslar Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Uluslar Ligi’nde finalin adı belli oldu Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında CHP'nin yerel seçim zaferini silip attı! Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında CHP'nin yerel seçim zaferini silip attı!