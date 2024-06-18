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Kartal Belediyesi’nden Kurban Bayramında Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım İmkânı

Kartal Belediyesi’nden Kurban Bayramında Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım İmkânı
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Kartal Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla, vefat eden yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için mezarlıklara ücretsiz olarak ring seferleri düzenledi. Arefe günü, Kurban Bayramı’nın birinci ve ikinci günü vatandaşlar için düzenlenen seferler ile Kartallılar kabir ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından planlanan ücretsiz ring seferleriyle vatandaşlar; Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi Mezarlıklarına gün içinde farklı saatlerde yapılan seferler ile ulaştırıldı.

Kartal Meydanı’ndan hareket eden servisler ile Kartallı vatandaşların yakınlarının kabir ziyaretlerini yerine getirilmesine ulaşım imkânı sunularak destek olundu. 15-16-17 Haziran tarihlerinde yapılan seferler ile kabir ziyaretlerini yapan vatandaşlar, Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e böyle bir hizmeti sağladığı için teşekkür etti.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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