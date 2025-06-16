Kartal Belediyesi’nden LGS Öğrencilerine Destek

Kartal Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava giren öğrencilere ve velilere destek olmak amacıyla ilçedeki sınav merkezlerinin önlerinde stantlar kurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kurulan stantlarda öğrenciler ve veliler için su ve hijyen ürünleri ikram edildi.

Ortaokuldan mezun olarak liseye adım atacak öğrencilerin sınav heyecanına ortak olan Kartal Belediyesi ekipleri, gölgelik alanlarda velilerin de sınav sürecini daha rahat geçirmelerini sağladı.

Kartal’ın farklı mahallelerinde bulunan 10 okulun önünde kurulan stantlarda, sınav saatine kadar öğrencilere moral verilirken; sınav süresince velilere ikram hizmeti devam etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Çocuklarımızın hayatlarında önemli bir eşik olan bu günde onların yanında olmak bizim için büyük bir mutluluk. Hem öğrencilerimizin hem de ailelerinin bu süreci daha rahat geçirmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize başarılar diliyorum,” diyerek tüm öğrencilere destek mesajı verdi.